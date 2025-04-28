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من "برج الشياطين" إلى "تلال الشوكولاتة".. أغرب العجائب الطبيعية في العالم

منوعات

2025-04-28 | 03:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من &quot;برج الشياطين&quot; إلى &quot;تلال الشوكولاتة&quot;.. أغرب العجائب الطبيعية في العالم
المصدر:
سي ان ان
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رغم وجود العديد من الوجهات المذهلة التي صنعها الإنسان حول العالم، إلا أن لا شيء يضاهي إبداع الطبيعة.

من الأشجار التي تُشبه الوحوش، إلى التكوينات الصخرية الشاهقة، هذه بعض من أغرب وأروع المناظر الطبيعية في العالم.

Kingley Vale، ساسكس، المملكة المتحدة


بشكلها الملتوي والمعقود على مرّ القرون، تبدو أشجار الطقسوس في موقع Kingley Vale وكأنها مأخوذة من حكاية خرافية. ويُعتقد أن بعضها من أقدم الكائنات الحية في بريطانيا، حيث يعود تاريخها إلى 2000 عام.

تعرّضت بساتين أشجار الطقسوس للتدمير في القرن الخامس عشر، حيث استُخدم خشبها في صناعة الأقواس الطويلة، ما يجعل هذه المجموعة من الأشجار فريدة من نوعها حقًا.

تلال الشوكولاتة، الفلبين


تُعد تلال الشوكولاتة المتدرجة في مقاطعة بوهول بالفلبين وكأنها رسماً من خيال طفل.

لكن هذه التلال التي يبلغ عددها 1268 تلة هي ظاهرة طبيعية خالصة، تتمثل في قمم مخروطية من الحجر الجيري تشكلت بفعل المياه والتآكل على مدى آلاف السنين.

اشتُق اسمها من الغطاء العشبي الذي يكسوها، والذي يتحول إلى اللون البني خلال موسم الجفاف، حيث تعد الفترة من ديسمبر/ كانون الأول إلى مارس/ آذار أفضل وقت لزيارتها.

طبقًا للأسطورة، فإن هذه التلال عبارة عن دموع متحجرة لعملاق مكسور القلب. وبينما أن الحقيقة أكثر بساطة، فإن المناظر لا تزال خلابة.

بحيرة هيلير، أستراليا


على بعد أمتار قليلة فقط من الرمال والأمواج على ساحل جزيرة ميدل في أرخبيل Recherche بأستراليا، يُشكل اللون الوردي الجريء لمياه بحيرة هيلير تناقضًا صارخًا مع اللون الأزرق الساطع للمحيط القريب.

يُعتقد أن لونها ناتج عن طحالب تُعرف باسم "Dunaliella salina"، والتي تنتج صبغة تحوّل المياه المالحة إلى لون يبدو غير طبيعي.

كما تُساهم البكتيريا المحبة للملح في القشور الملحية التي تحيط بشواطئ البحيرة أيضًا في هذه الظاهرة.

"برج الشياطين"، ولاية وايومنغ الأمريكية


بعلو شاهق يبرز من السهول إلى سماء وايومنغ، يُعد "برج الشياطين" موقعًا مقدسًا لعدة قبائل من الأمريكيين الأصليين.

يرتفع هذا التل المسطّح نحو 385 مترًا فوق نهر "بيل فورتش"، وقد تشكّل نتيجة تآكل الصخور الرسوبية المحيطة، ما ترك الصخور النارية تقف كحارس يطل على المنطقة.

يعتقد شعب لاكوتا أن "برج الشياطين" ارتفع ليحمي فتاتين من دب كان يطاردهما، وأن العلامات المحيطة بالبرج هي آثار مخالبه.

منطقة "دالول"، إثيوبيا


بمتوسط درجات حرارة يصل إلى34 درجة مئوية، تُعد دالول واحدة من أكثر الأماكن غير الصالحة للعيش على وجه الأرض.

تقع بالقرب من الحدود مع إريتريا، وتتمركز مناظرها الطبيعية الغريبة التي تشبه سطح المريخ داخل منخفض داناكيل.

بالإضافة إلى حرارتها الشديدة، تشتهر "دالول" بحقولها الحرارية المائية الملونة، حيث تبدو البرك الخضراء الزرقاوية والصخور الصفراء كلوحة سريالية تتناقض مع التكوينات الصخرية الحمراء الزاهية.

تعود هذه الألوان الزاهية إلى أكسدة الحديد غير العضوي.

عين الصحراء، موريتانيا


تُعرف عين الصحراء أيضًا باسم تكوين الريشات، وتبدو من الأرض كأي جزء آخر من هذه الصحراء الممتدة. ولكن من الفضاء، تبدو هذه الأعجوبة الجيولوجية، التي يبلغ عرضها 40 كيلومترًا مختلفة تمامًا.

يُعتقد أنها قبة متآكلة، وليست فوهة ارتطام، وتشبه شكل كائن الأمونيت المنقرض عند رؤيتها من مدار الأرض.

وادي القمر، الأرجنتين


هذه المنطقة الشاسعة في شمال الأرجنتين تضم مناظر طبيعية تشبه سطح القمر، من صخور نحتتها الرياح، حيث تضيء سماء الليل بمليارات النجوم، ويتوهج القمر.

تُعرف أيضاً باسم "منتزه إيسشيغوالاستو الإقليمي"، وتشمل أشهر معالمها "أبو الهول"، الذي يشبه نظيره المصري القديم.

هناك أيضاً "الفطر"، وهو برج يتفتح في الأعلى ليشكل تكويناً واسعاً، و"ساحة البولينغ"، حيث تنتشر الصخور الكروية في أرجاء المنظر الطبيعي.

حقل Haukadalur الحراري الجوفي، آيسلندا


تُعتبر عجائب آيسلندا الجيولوجية بمثابة جنة لعشاق المناظر الطبيعية الغريبة والرائعة، خاصة بعد زيادة النشاط الجيولوجي في أواخر عام 2024.

تُعرف هذه المنطقة الواسعة، التي تقع على بعد 60 كيلومترًا شرق ريكيافيك، بعيونها الحارة المتفجرة مثل "غايسير" و"ستروكور"، وهي تستحق الزيارة والاستكشاف، خاصة مع وجود مخيم ملائم بالقرب منها.

وتعود أولى الإشارات إلى الحقول الحرارية الجوفية الفوارة هنا إلى عام 1294، عندما نشطت بفعل زلزال.

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