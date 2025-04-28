وأتى نظام iOS 18.4 الجديد من أبل مزوّدًا ببعض التحديثات والتعديلات لأجهزة آيفون، بما في ذلك تركيز كبير على ذكاء أبل الإصطناعي في أوروبا. لكن إلى جانب الميزات التي قدمتها لمستخدمي الهواتف مثل لغات جديدة لسيري وخيار Ambient Music.وأضافت شركة أبل مع نظام iOS 18.4 الأخير أيضًا 3 تحسينات جديدة لـ Apple CarPlay تعمل على تبسيط تجربة القيادة.وعلى الرغم من أنه ليس تحديثًا جذريًّا، إلا أنه يتضمن بعض التعديلات المفيدة على واجهة المستخدم وخيارات جديدة تُقدّم معلومات أكثر في لمحة واحدة، مما يعني تقليل وقت البحث عن المعلومات على الشاشة وزيادة التركيز على الطريق.صف ثالث من الأيقوناتبعدما كان يقتصر على صفين فقط، أضافت أبل صفا ثالثا من الأيقونات للسيارات ذات الشاشات الأكبر. وسيُحدث هذا فرقًا بصريًا كبيرًا ويحسّن استخدام المساحة في سيارتك.وظهرت هذه الميزة لأول مرة في النسخة التجريبية، لكننا نراها الآن متاحة للمستخدمين الفعليين. فإذا كانت لديك شاشة كبيرة في سيارتك، فيجب أن يكون لديك صف ثالث من الأيقونات؛ مما يعني تمريرًا أقل للوصول إلى التطبيقات التي تحتاجها. وهذا مفيد للسيارات ذات الشاشات الكبيرة، مما يتيح لك الوصول إلى المزيد من التطبيقات على شاشة واحدة.لذلك من الجيد أن نرى أبل لا تضيع هذه المساحة الإضافية، أو الأسوأ من ذلك، تضخيم أيقونات التطبيقات إلى كتل ضخمة وغير منظمة. ويُسهّل هذا الإعداد رؤية ما تحتاجه بنظرة واحدة، مما يُقلّل من احتمال إبعاد نظرك عن الطريق.تطبيقات الرياضةمع نظام iOS 18.4 أصبح بإمكان ركاب السيارة معرفة نتائج المباريات الرياضية المهمة أثناء التنقل. ويتميز CarPlay الآن بالتكامل مع التطبيقات التي تعرض نتائج المباريات؛ مما يُتيح لك معرفة أداء فريقك المُفضّل بنظرة واحدة.تطبيقات الملاحةبالإضافة إلى كل ذلك، سهّل نظام iOS 18.4 على المستخدمين في جميع أنحاء العالم تخصيص تجربة CarPlay واختيار تطبيق الملاحة الذي يفضلونه.فبدلاً من الاضطرار إلى استخدام خرائط أبل فقط كما في السابق، يمكن لمستخدمي الآن تعيين بدائل مثل تطبيق خرائط غوغل أو غيره كتطبيق افتراضي.