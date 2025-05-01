طبيب روسي يحدد أسوأ أطعمة "الريوك"

ويوضح الطبيب قائلا: "تؤدي هذه المواد الغذائية عند تناولها في وجبة الإفطار إلى ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم، يليه بعد ساعات قليلة انخفاض حاد في الطاقة، مما يُحفز رغبة ملحة لا يمكن مقاومتها لتناول الطعام".ويضيف مؤكدا أن مثل هذه الأطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.يوصي الطبيب بتجنّب إضافة السكر المكرر أو أي مواد ضارة أخرى إلى القهوة الصباحية، مؤكدا أن ذلك يسهم في تجنب التقلبات المفاجئة في مستويات السكر بالدم.ويشير إلى أن تناول الكاملة (بدلا من عصائرها) يُعد خيارا صحيا لوجبة الإفطار، حيث تساعد الألياف الغذائية على إطلاق السكريات الطبيعية تدريجيا في الدم، مما يحافظ على استقرار الطاقة لفترة أطول.ويذكر أن نتائج دراسة أجراها علماء من المستشفى التابع لجامعة شيآن جياوتونغ أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحا هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 28 بالمئة.وأن الرجال والنساء الذين تناولوا وجبة الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحا كانوا أكثر عرضة بنحو الثلث للإصابة بمزاج سيئ ومشكلات في النفسية مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبتهم الأولى قبل الساعة الثامنة.وبالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا أن تخطي وجبة الإفطار بشكل كامل له تأثير سلبي على الحالة النفسية والخلفية العاطفية.