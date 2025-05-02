علماء يرصدون تفكك المذنب "إيستر".. هل علينا القلق؟

ووفقا لمهندس المرصد ماسلوف مركز الجرم السماوي بسبب التسخين في القريب من الشمس.ويقول ماسلوف: "تفتت بعد وصوله إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس (الحضيض الشمسي) إلى قطع، و"انصهر" مركز المذنب أثناء مروره بالقرب من الفضاء الشمسي شديد الحرارة. أما الخارجية فلا تزال موجودة ويمكن رؤية المذنب باستخدام تلسكوبات الهواة في المناطق الجنوبية من ".ويشير ماسلوف إلى أنه لسوء الحظ، لم يسطع المذنب بدرجة كافية ليكون مرئيا بالعين المجردة.ووفقا لعلماء الفلك، كان المذنب في النصف الأول من شهر أبريل، أكثر نشاطا، وأظهر ذيلا أيونيا طويلا، ولكن في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من اقترابه من الشمس، لم يصبح أكثر سطوعا، حتى أن ذيله اختفى عمليا. ويشير هذا إلى أن المذنب من المرجح أن يتفكك، وربما بشكل كامل في الأيام أو الأسابيع المقبلة.وتجدر الإشارة إلى أن علماء الفلك بيزوغلي ومايكل ماتيازو وروبرت ماتسون اكتشفوا المذنب في 29 مارس الماضي باستخدام كاميرا SWAN التي تدرس تباين الرياح الشمسية وهي جزء من الأمريكي الأوروبي SOHO. وبعد الاكتشاف، استمر علماء الفلك في مراقبة المذنب لتحديد مداره وبعدها أعلن في 8 أبريل رسميا عن هذا الاكتشاف.