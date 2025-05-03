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"غرسة آدم".. مانع حمل للرجال يدوم لعامين
منوعات
2025-05-03 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تجارب سريرية حديثة عن تطوير وسيلة جديدة لمنع الحمل لدى الرجال، تحمل اسم "آدم"، وهي غرسة غير هرمونية قابلة للزرع تدوم فعاليتها لمدة عامين على الأقل، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".
وتتكون الغرسة من مادة هيدروجيل قابلة للذوبان في الماء، تُزرع داخل قنوات الحيوانات المنوية بهدف منع اختلاطها بالسائل المنوي. وتقول شركة "كونترالاين" الأميركية المصنّعة إن هذا الابتكار يوفر بديلاً للواقي الذكري وعمليات قطع القناة الدافقة، حيث صُمم الهيدروجيل ليتحلل تلقائياً داخل الجسم بعد فترة زمنية محددة، ما يسمح بعودة الخصوبة.
وفي تفاصيل المرحلة الأولى من التجربة السريرية، أوضحت الشركة أن "آدم" نجح في منع إطلاق الحيوانات المنوية لمدة 24 شهراً لدى أول مشتركين بالتجربة، دون تسجيل أي آثار جانبية خطيرة.
وقال كيفن آيزنفراتس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونترالاين"، إن "الهدف من البداية كان تطوير وسيلة منع حمل مؤقتة تدوم عامين، والبيانات الأولية تثبت أن ذلك ممكن"، مضيفاً أن 25 مشاركاً أُدرجوا في مراحل مختلفة من التجربة، مع توقع نشر نتائج إضافية لاحقاً.
وبيّن آيزنفراتس أن الغرسة تُزرع خلال إجراء جراحي بسيط لا يتجاوز 10 دقائق باستخدام التخدير الموضعي، ما يجعل المريض مستيقظاً طوال العملية. وأوضح أن تقنية "آدم" ليست الأولى من نوعها، إلا أن مواد الغرس المستخدمة سابقاً كانت غير قابلة للتحلل، مما أثار مخاوف بشأن الندوب أو العقم الدائم.
وأشار إلى أنه "رغم عدم نشر بيانات علمية محكمة حول فعالية عكس الغرسة، إلا أن التجارب الحيوانية أثبتت تحلل المادة بمرور الوقت"، لافتاً إلى أن الفعالية تختلف حسب الجرعة المستخدمة، ويمكن للرجال التأكد من استمرار فعالية الغرسة عبر اختبارات منزلية للحيوانات المنوية.
وأضاف أن التصميم يشبه اللولب الرحمي المستخدم لدى النساء، ويمكن للرجال اختيار إعادة الزرع بعد مرور عامين أو
اللجوء
إلى إجراء طبي لإبطال مفعوله عند الرغبة.
وأعلنت الشركة عن استعدادها لبدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية في
أستراليا
بمشاركة 30 إلى 50 شخصاً في وقت لاحق من هذا العام.
من جانبه، رحّب
البروفيسور
ريتشارد أندرسون
، المختص بوسائل منع الحمل الذكورية في جامعة إدنبرة، بالتطور ووصفه بـ"المثير للإعجاب"، مشيراً إلى أن تطور الوسائل غير الهرمونية يشكّل تقدماً كبيراً.
في المقابل، أبدى
أندرسون
وزميله البروفيسور جون أوتلي من
جامعة واشنطن
، تحفظات بشأن إمكانية إزالة الغرسة وعكس مفعولها، محذرين من غياب البيانات المتعلقة بالتداعيات طويلة الأمد.
ورجّح أوتلي أن يكون الإقبال محدوداً، قائلاً: "إذا خُيّر الرجال بين الحبوب أو اللصقة أو الحقن والجراحة، فغالباً سيختارون الخيارات غير الجراحية".
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غرسة
ادم
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