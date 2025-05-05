حرب النجوم.. اكتشاف أول كوكب يدور حول نجمين فاشلين

الكوكب الجديد، الذي يحمل اسم 2M1510(AB)b، يبعد نحو 118 سنة ضوئية عن الأرض، ويُعد أول كوكب مؤكد يُكتشف في مدار قطبي حول نظام ثنائي من الأقزام البنية، وهي نجوم فاشلة لم تمتلك كتلة كافية لبدء تفاعلات الاندماج النووي في قلبها.يقول أموري تريو من جامعة برمنغهام البريطانية، وأحد المشاركين في البحث، إن الكوكب "ربما تكون في قرص مائل حول النجمين، مثل تلك الأقراص التي رُصدت سابقا حول أنظمة نجمية شابة عبر تلسكوب ألما في تشيلي".وعلى عكس كوكب "تاتوين" الذي يدور في مدار مشترك حول نجمين على المستوى نفسه، يدور هذا الكوكب الجديد بزاوية قائمة تقريبا (90 درجة)، مما يمنحه سلوكا مناخيا مداريا غير تقليدي.تم رصد الكوكب بالمصادفة أثناء دراسة فلكية ركّزت على فهم حركة النجمين القزمين باستخدام التلسكوب الكبير جدا في تشيلي، حين لاحظ الباحثون تأثيرات جاذبية طفيفة تُشير إلى وجود جسم ثالث غير مرئي يسبب "شدا وجذبا" في النظام، وهو ما دل على وجود كوكب كبير تصل كتلته إلى 100 مرة من كتلة الأرض.ويقول تريو إن الكواكب ذات المدار القطبي حول نجمين قد تكون أكثر استقرارا من نظيراتها في مدارات مستوية، وهو أمر غير متوقع في الأنظمة النجمية المفردة.رغم إثارة الاكتشاف، لا تزال هناك بعض التساؤلات حول المسافة التي يفصل بها هذا الكوكب عن نجميه، وكمية الضوء والحرارة التي يتلقاها، خاصة أن الأقزام البنية باردة نسبيا ولا توفر طاقة كافية لدعم الحياة كما نعرفها.ويُشار إلى أن النظام يحتوي على قزم بني ثالث بعيد لا يدور الكوكب حوله، مما يضيف مزيدا من التعقيد لهذا النظام الغامض.وقد نُشرت نتائج هذا الاكتشاف يوم 16 أبريل/ نيسان في مجلة "ساينس أدفانسيس"، مما يفتح الباب أمام إعادة التفكير في كيفية تكون الكواكب في أنظمة نجمية مزدوجة ومعقدة.