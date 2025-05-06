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تعويض شخصية 170 مليون دولار.. دعوى قضائية ضد "نتفليكس" بسبب التشهير
منوعات
2025-05-06 | 14:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
835 شوهد
تواجه منصة "نتفليكس" معركة قانونية شرسة بعد أن رفعت الصحفية فيونا
هارفي
دعوى قضائية تطالب بتعويض
مالي
قدره 170 مليون دولار.
وادعت أن مسلسل Baby Reindeer تسبب بتشهيرها، زاعمة أنها الشخصية الحقيقية التي استُوحي منها دور "مارثا"، المتهمة بملاحقة
بطل
العمل، رغم أن اسمها لم يُذكر صراحة.
وتتهم
هارفي
"نتفليكس" بالتشهير، التسبب في معاناة نفسية متعمدة، وانتهاك الخصوصية، مشيرة إلى أن المسلسل قدم معلومات كافية للجمهور لتحديد هويتها، مما أدى إلى أضرار نفسية جسيمة لها.
ووفقًا لجيمس بايب، الخبير القانوني في منظمة Felons Assistance، فإن القضية جدية للغاية، خصوصًا بعدما وافقت المحكمة على استمرارها، ما يُعد مكسبًا أوليًا لهارفي.
ويعد التشهير التهمة الأقوى، إذ يُزعم أن المسلسل صوّر شخصية "مارثا" كمدانة قضائيًا، وهو أمر تنفيه هارفي، فيما تتطلب تهمة التسبب في معاناة عاطفية متعمدة إثبات وجود نية واضحة من نتفليكس للإيذاء، وهو معيار صعب التحقق في
القانون الأمريكي
.
وتم إسقاط بعض التهم، مثل الإهمال وانتهاك حق الدعاية، حيث اعتُبرت أقل قوة مقارنة ببقية الادعاءات. وتتبع هارفي نهجًا إعلاميًا مكثفًا من خلال إجراء مقابلات وتقديم نفسها كشخصية عامة. ورغم المخاطر القانونية، يُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على "نتفليكس" ودفعها للتسوية خارج المحكمة.
ويرى الخبراء أن حصول هارفي على المبلغ الكامل أمر مستبعد، لكن المحكمة قد تقر بوجود ضرر جزئي، مما قد يُجبر "نتفليكس" على دفع تسوية مالية كبيرة.
وفي حال حدوث ذلك، ستكون التسوية ضربة رمزية للمنصة التي تسوق المسلسل على أنه مستوحى من أحداث حقيقية.
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