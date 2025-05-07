وراثية ام بيئية.. ماهي العوامل التي تتحكم بتوقيت مشي الطفل؟

وقالت الدراسة يخطو معظم الأطفال خطواتهم الأولى في الفترة ما بين سن 8 أشهر و24 شهراً" ولسنوات كان الباحثون يعتبرون أن العوامل البيئية يمكن أن تؤثر على توقيت بدء الأطفال في المشي، لكن هذه النتيجة الجديدة تُظهر أن للعوامل الوراثية أيضاً تأثيراً كبيراً.وقالت آنا غوي، مؤلفة الدراسة: "قد يقلق الآباء في كثير من الأحيان من أن المشي مبكراً أو متأخراً علامة سيئة أو أنهم ارتكبوا خطأً ما".وأضافت: "نرى أن الوراثة تلعب دوراً كبيراً في التأثير على توقيت هذه المرحلة".ووجدت الدراسة أن العوامل الوراثية المؤثرة على توقيت خطوات الأطفال الأولى هي جزئياً نفس العوامل الوراثية التي تؤثر على نمو الدماغ، بما في ذلك كمية الطيات والخطوط في السطح الخارجي للدماغ (القشرة الدماغية).وعلاوة على ذلك، ارتبط المشي في وقت متأخر ضمن النطاق الطبيعي، وراثياً، بانخفاض احتمالية الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.وأخيراً، أظهرت الدراسة أن تأخر بدء المشي نسبياً تأثر ببعض الجينات نفسها المرتبطة بالتحصيل العلمي العالي.