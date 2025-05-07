"سر" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء

وفي دراستهم، عرض الباحثون وجوه رجال من مختلف الأعمار، بأنواع مختلفة من اللحى ثم طُلب من النساء تقييمهم من حيث الجاذبية والثقة.وكشفت النتائج أن اللحية الخفيفة صُنفت على أنها الأكثر جاذبية.وقال الباحثون إن النتائج تتوافق مع دراسات أخرى تشير إلى زيادة جاذبية اللحى الخفيفة مقارنةً باللحى الكاملة.وأظهرت النتائج أن الخفيفة تُعزز الجاذبية المُتصوّرة لدى الرجال الأصغر سنًا، ما يجعلهم يبدون أكثر جدارةً بالثقة.