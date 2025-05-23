بماذا ينذر الاستيقاظ قبل رنين المنبه؟

وأوضح الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، الدكتور غوراف أغاروال، أن "الاستيقاظ المفاجئ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات وتزيد من مخاطر مشاكل القلب المميتة".وبحسب وسائل إعلام، أشار أغاروال إلى أن "ذلك قد يكون أكثر من مجرد إزعاج عابر، بل قد يكون إشارة إلى حالة خطيرة من فرط نشاط الغدة الدرقية"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة التي تصيب نحو 1% من السكان، تدفع الجسم لإفراز كميات مفرطة من الهرمونات المنبهة، ما يخلق حالة من اليقظة المزعجة في ساعات الفجر الأولى".