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ليس فقط في الأماكن المغلقة... التدخين محظور على شواطئ فرنسا! كم قيمة الغرامة؟
منوعات
2025-05-30 | 07:30
Alsumaria Tv
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290 شوهد
قالت وزيرة
الصحة
الفرنسية،
كاثرين
فوتران، إن بلادها ستحظر التدخين في جميع الأماكن الخارجية التي يمكن أن يرتادها الأطفال، مثل
الشواطئ
والحدائق ومواقف الحافلات.
وسيدخل قرار الحظر حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، وسيشمل
الشواطئ
والحدائق والمتنزهات العامة، ومحيط المدارس، ومحطات الحافلات، والأماكن الرياضية.
وقالت فوتران في مقابلة نشرتها صحيفة "
ويست
فرانس" اليومية، "يجب أن يختفي التبغ من الأماكن التي يوجد فيها أطفال".
وأضافت أن "حرية التدخين يجب أن تنتهي عندما تبدأ حرية الأطفال في تنفس هواء نقي".
وقالت إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، مضيفة أن المخالفين قد يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو (قرابة 153 دولاراً أمريكياً).
وبحسب الوزيرة فإن الحظر لن يشمل شرفات المقاهي والحانات والسجائر الإلكترونية.
وقالت إن الشرطة ستتولى إنفاذ قرار الحظر، لكنها أضافت أنها تؤمن بشدة بـ "الرقابة الذاتية".
مليون فرنسي يقلعون عن التدخين في عام واحد
ورغم أن السجائر الإلكترونية مستثناة من الحظر، قالت فوتران إنها تعمل على وضع حدود لكمية النيكوتين التي تحتوي عليها.
وبحسب المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان، فإن 23.1 في المئة من سكان
فرنسا
يدخنون يومياً، وهي أدنى نسبة تُسجل على الإطلاق، وانخفاض يزيد على خمس نقاط مئوية منذ عام 2014.
وتقول
اللجنة الوطنية الفرنسية
لمكافحة التدخين إن أكثر من 75000 مدخن يموتون سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بالتبغ، أي ما يعادل 13 في المئة من إجمالي الوفيات.
والتدخين محظور في أماكن كالمطاعم والنوادي الليلية في فرنسا منذ عام 2008.
وكان من المقرر أن تدخل التدابير واسعة النطاق لحظر التدخين في الشواطئ والحدائق والأماكن العامة الأخرى حيز التنفيذ في عام 2024، لكن
المرسوم
اللازم لذلك لم يُعتمد.
ومع ذلك، حظرت أكثر من 1500 بلدية التدخين في الأماكن العامة طواعية، كما أن مئات الشواطئ في جميع أنحاء فرنسا أصبحت خالية من التدخين منذ سنوات عدة.
وأظهر تقرير حديث صادر عن جمعية
السرطان
الفرنسية أن نحو 80 في المئة من الفرنسيين يؤيدون حظر التدخين في أماكن عامة مثل الغابات والشواطئ والحدائق.
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