وداعا "قص الصور".. تغيير مهم على إنستغرام

وبهذا التحديث، لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى اقتصاص صورهم لتتناسب مع الأبعاد القديمة التي كانت تميل إلى الشكل المربع، إذ ستُعرض الصور كما هي تمامًا لحظة التقاطها.، رئيس إنستغرام، أكد في منشور له عبر منصة "ثريدز" أن الصور المحملة بهذه النسبة ستظهر كما التقطت، دون الحاجة لتعديل أو قص.وأضاف، وفق ما نقله موقع The Verge المتخصص في ، أن الهدف من هذه الخطوة هو مواكبة الطريقة التي يلتقط بها الناس صورهم حاليا.وعلى الرغم من هذا التحديث، أوضح موسيري أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم نشر الصور بنسبة 4:5، وهي النسبة التي كانت سائدة سابقا وتميل لأن تكون أقرب إلى الشكل المربع.اللافت أن هذا التعديل الجديد لا يأتي من فراغ، بل يكمل سلسلة تغييرات تدريجية بدأها التطبيق منذ بداية هذا العام.في يناير/ كانون الثاني الماضي، غير إنستغرام طريقة عرض الصور والفيديوهات على الصفحة الشخصية، حيث أصبحت تعرض في شكل مستطيلات بدلا من المربعات، وقال موسيري حينها: "في هذه المرحلة، معظم ما ينشر من صور وفيديوهات يتم بتنسيق عمودي".بهذا التغيير، يبدو أن إنستغرام يعيد تشكيل تجربته والبصرية بالكامل، بما يتماشى مع طبيعة المحتوى المعاصر وسلوك المستخدمين المتغير.