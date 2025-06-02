دراسة تحدد نظاماً غذائياً يحد من أعراض سن اليأس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من كثر حبي لك
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وزير الداخلية يوجه بتشكيل 16 لجنة لتطبيق الأمن المناطقي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528402-638844721604864732.jpg
دراسة تحدد نظاماً غذائياً يحد من أعراض سن اليأس
منوعات
2025-06-02 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
توصلت دراسة حديثة إلى قدرة نظام غذائي محدد على تحسين صحة النساء في
منتصف
العمر.
وأجرت جمعية "سن اليأس" هذه الدراسة بهدف تقييم تأثير النظام الغذائي النباتي بالتحديد على الأعراض المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث، وهي فترة انتقالية بيولوجية تمر بها النساء غالبا بين سن 45 و55 عاما، ويصاحبها تغيرات نفسية وجسدية كالهبات الساخنة واضطرابات النوم وتقلبات المزاج.
وشارك في الدراسة 84 امرأة، تم توزيعهن عشوائيا على مجموعتين:
المجموعة الأولى
: اتبعت نظاما غذائيا نباتيا قليل الدسم مدعّما بفول الصويا.
المجموعة الثانية
(الضابطة): واصلت تناول اللحوم والأسماك كالمعتاد.
واستمر البرنامج الغذائي لمدة 12 أسبوعا، وجرى خلاله تحليل سجلات غذائية مفصلة باستخدام برنامج بحثي متخصص في بيانات التغذية.
وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي اتبعن النظام النباتي شهدن انخفاضا كبيرا في الهبّات الساخنة الشديدة بنسبة 92%، في حين لم يطرأ تغيير ملحوظ لدى المجموعة الضابطة.
كما لوحظ أن النظام النباتي ساهم في خفض الوزن، إلى جانب تحسين عام في الحالة الصحية.
وأكد الباحثون أن مصدر الطعام — نباتي أم حيواني — هو العامل الأكثر تأثيرا على النتائج الصحية، بغض النظر عن درجة المعالجة. فبينما ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة عادة بزيادة السعرات الحرارية ومشكلات الوزن، بيّنت الدراسة أن الأطعمة النباتية، حتى لو كانت معالجة، تظل أكثر فائدة من نظيرتها الحيوانية.
وفي بيان صحفي، أوضحت جمعية "سن اليأس" أن: "الأطعمة فائقة المعالجة غالبا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والسكريات والدهون غير الصحية، وفقيرة بالألياف والعناصر الغذائية. إلا أن نوعية المصدر الغذائي (نباتي أم حيواني) تظل العامل الحاسم في التأثير الصحي".
وأضافت
الدكتورة
ستيفاني فوبيون، المديرة الطبية للجمعية: "تبرز هذه النتائج أهمية النظام النباتي، خاصة عندما يكون غنيا بفول الصويا، في تخفيف أعراض سن اليأس وتعزيز
الصحة
العامة. كما أن لهذا التوجه الغذائي فوائد إضافية معروفة، كخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان".
وبناء على ما توصلت إليه الدراسة، يُنصح النساء في
منتصف
العمر بالنظر في تبنّي نظام غذائي نباتي متوازن، ليس فقط لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، بل أيضا للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من أمراض مزمنة.
نشرت الدراسة في مجلة Menopause المتخصصة في أبحاث سن اليأس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دراسة تحدد عوامل جديدة للوقاية من الخرف
02:09 | 2025-04-21
دراسة تحدد منتجات مهمة لصحة الكبد
02:19 | 2025-05-27
دراسة تحدد علاجا شائعا لمكافحة السرطان
02:18 | 2025-05-26
دراسة تحدد مخاطر ارتفاع ضغط الدم
07:35 | 2025-05-10
سن اليأس
دراسة
نظام غذائي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
محليات
26.98%
15:02 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
15:02 | 2025-05-31
شلال وسط بغداد.. مجسر الزعفرانية "ينزف" ماءً من كل مكان!
محليات
26.83%
01:57 | 2025-06-01
شلال وسط بغداد.. مجسر الزعفرانية "ينزف" ماءً من كل مكان!
01:57 | 2025-06-01
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار
اقتصاد
26.35%
10:02 | 2025-06-01
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار
10:02 | 2025-06-01
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.84%
03:36 | 2025-06-01
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:36 | 2025-06-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-02
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-02
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
من الأخير
الكاظمي.. يفتح النار وينهي ساعات الصمت - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-01
من الأخير
الكاظمي.. يفتح النار وينهي ساعات الصمت - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-02
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-02
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
من الأخير
الكاظمي.. يفتح النار وينهي ساعات الصمت - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-01
من الأخير
الكاظمي.. يفتح النار وينهي ساعات الصمت - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
اخترنا لك
تحذير صادم: 184 مليون كلمة مرور مسربة من حسابات أبل وغوغل وفيسبوك
10:01 | 2025-06-02
هل تساعد الأنظمة الغذائية بالتغلب على السرطان؟
02:25 | 2025-06-02
لا واتساب على هذه الهواتف بدءاً من اليوم
10:27 | 2025-06-01
إكس تطلق ثورة للتغيير.. بينها اختبار نظام رسائل جديد
13:36 | 2025-05-31
يحسن سكر الدم ويحمي الإنسان من أمراض خطيرة.. فوائد مذهلة للوز
11:43 | 2025-05-31
اليك طريقة حفظ موقع ركن سيارتك عبر خرائط غوغل
07:55 | 2025-05-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.