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عفويّة وحبّ وتجدّدٌ... أغنية رحمة رياض "شي حلو" باللهجة العراقية تتصدّر مواقع التواصل!
منوعات
2025-06-03 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
202 شوهد
أصدرت النّجمة العربيّة
رحمة رياض
، اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة بعنوان "شي حلو"، وهي أغنيةٌ باللهجة العراقيّة وجاءت بإيقاع مَقسوم، إذ تحرص
رحمة
على تقديم دائمًا أعمالٍ متجدّدة تضيفها إلى رصيدها الفنّيّ الزاخر بالاغنيات الناجحة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات علي رياض، ألحان
سيف الفارس
، أمّا التوزيع والإنتاج الموسيقي فتولّى مهمّته محب
الراوي
.
"شي حلو" أغنيةٌ رومانسيّة بامتياز تجمع بين الإحساس العالي، الإيقاع العذب، وصوت
رحمة
الدافئ.
أمّا الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج
ريشا سركيس
، الذي قدّم رحمة بإطلالات عفوية ولافتة، عكست روح الأغنية بأسلوب بصري جذاب، ما أضفى على الكليب طابعًا حيويًّا وشبابيًّا يتماشى تمامًا مع طاقة رحمة وحضورها العفوي أمام الكاميرا.
وقدّمت رحمة هذا العمل المميّز بإتقانٍ وحرفيّة عالية في التمثيل، وأهدته الى كلّ عاشقٍ ليُعبّر عن مشاعره الصادقة النابعة من القلب.
تأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من النجاحات التي حقّقتها رحمة باللهجات المختلفة، لتعود اليوم بعمل عراقيّ لا يُشبه غيره من الأعمال، ينبض بالعاطفة ويُجسّد حرصها الدائم على التجدد في الموسيقى وتقديم أنماط متنوّعة تُواكب ذوق الجمهور وتُظهر تطوّرها الفني المستمر.
وكانت رحمة شوّقت جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قُبيل طرح أغنيتها الجديدة، واختارت أسلوبًا مختلفًا للتشويق، حيث دعت جمهورها إلى الانضمام إلى قناتها الجديدة على تطبيق
whatsapp
، ووجّهت إليهم رسالةً صوتيّة طالبتهم فيها بترقّب عملها المقبل.
المحرر
جنيفر فرحات
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