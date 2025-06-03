عفويّة وحبّ وتجدّدٌ... أغنية رحمة رياض "شي حلو" باللهجة العراقية تتصدّر مواقع التواصل!

تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات علي رياض، ألحان ، أمّا التوزيع والإنتاج الموسيقي فتولّى مهمّته محب ."شي حلو" أغنيةٌ رومانسيّة بامتياز تجمع بين الإحساس العالي، الإيقاع العذب، وصوت الدافئ.أمّا الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج ، الذي قدّم رحمة بإطلالات عفوية ولافتة، عكست روح الأغنية بأسلوب بصري جذاب، ما أضفى على الكليب طابعًا حيويًّا وشبابيًّا يتماشى تمامًا مع طاقة رحمة وحضورها العفوي أمام الكاميرا.وقدّمت رحمة هذا العمل المميّز بإتقانٍ وحرفيّة عالية في التمثيل، وأهدته الى كلّ عاشقٍ ليُعبّر عن مشاعره الصادقة النابعة من القلب.تأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من النجاحات التي حقّقتها رحمة باللهجات المختلفة، لتعود اليوم بعمل عراقيّ لا يُشبه غيره من الأعمال، ينبض بالعاطفة ويُجسّد حرصها الدائم على التجدد في الموسيقى وتقديم أنماط متنوّعة تُواكب ذوق الجمهور وتُظهر تطوّرها الفني المستمر.وكانت رحمة شوّقت جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قُبيل طرح أغنيتها الجديدة، واختارت أسلوبًا مختلفًا للتشويق، حيث دعت جمهورها إلى الانضمام إلى قناتها الجديدة على تطبيق ، ووجّهت إليهم رسالةً صوتيّة طالبتهم فيها بترقّب عملها المقبل.