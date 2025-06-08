حاج عراقي لوزير النقل السعودي: الشكر قليل بحقكم

حيث قال الحاج للوزير: "أنا أول مرة أدخل ، وكل ما يشاع عنكم غير حقيقي، والكل هنا كان في خدمتنا من السائقين والعاملين بالفنادق، شاهدت شيء لم أتوقعه".وأضاف، أن "انا عراقي من ، وجهود عظيمة قدمتها لكل الحجاج، والدولة برئيسها كما يقول المثل، والشكر قليل في حقكم".واختتم حديثه: "الله يحفظ السعودية وملكها وشعبها".