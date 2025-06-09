غير نظيف وغير مرتّب... الشعر المكتئب تريند الموسم لشعر النساء! شاهدي الصور الصادمة لهذه الظاهرة الغريبة

وتشير هذه الظاهرة إلى تدهور نظافة أو ترتيب الشعر نتيجة الأعراض المصاحبة للاكتئاب، كقلة الطاقة أو الدافع أو الشعور بالذنب أو عدم الأهلية للعناية الشخصية. وسنعرض لكِ بعض ملامح الاتجاهات والتسريحات لهذه الظاهرة:التشابك والتقصف: علامتان أساسيتان لشعر . يمكن أن تكوِّن العقد بسرعة في أيام أو أسابيع .مظهر مهمل: طغى هذا الأسلوب على عروض أزياء مثل Prada FW 2025، مما دفع البعض لمهاجمة Prada لتطبيعهم معاناة وأمراض نفسية باعتبارها "موضة".كعكة غير مرتبة: من أسهل التسريحات وتعدّ بسيطة وسهلة وتدلّ على الإكتئاب وعدم الراحة.الشعر المتموّج أو المجعد بشكل غير مرتب: ترك الشعر المجعد على طبيعته من دون عناية به واستخدام المستحضرات الخاصّة بالشعر المجعّد وحتى من دون تسريح.عدم غسل الشعر لفترة طويلة: الشعر غير النظيف هو أكبر دلالة على الحالة النفسية السيئة، ويعني أن المرأة تشعر بإحباط وحزن كبير إلى درجة إهمالها العناية الشخصية. وبالتالي قد تختارعدم الاهتمام بشعرها كطريقة للتعبير عن مشاعرها.وهذه الظاهرة الغريبة، انتشرت في عروض الأزياء الأخيرة وأطلق عليها اسم "Depression Hairstyle"، وهي لا تشير بالضرورة الى حالة الاكتئاب او حالة نفسية سيئة فقط ولكنها طريقة لتكوني على طبيعتك وتعتمدي التسريحات اليومية الحقيقية.