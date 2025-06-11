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"مايكروسوفت" تطرح تصميماً جديداً لويندوز 11
منوعات
2025-06-11 | 14:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
255 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
طرحت
مايكروسوفت
نسخة تجريبية من "ويندوز 11" للمطورين، تتضمن تحديثات، وإصلاحات للأخطاء، وتحسينات في الأداء.
لكن تبقى قائمة "Start" الجديدة أبرز ما يميزها، لأن عملاقة التكنولوجيا أجرت تعديلات على هذه القائمة، وأصبحت تتميز، الآن، بواجهة قابلة للتمرير لتسهيل العثور على التطبيقات التي تحتاجها.
خيارات عرض جديدة
تقدم النسخة الجديدة واجهة قابلة للتمرير في قائمة "Start"، وخيارات عرض جديدة، وقابلية للتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة.
كما توفر تكاملًا موسعًا بين الأجهزة على منصات أندرويد وiOS. علاوة على ذلك، ستحصل قائمة "Start" على خيارين جديدين للعرض، هما: عرض الفئة، وعرض الشبكة.
وأشارت
مايكروسوفت
إلى أن الفئات يتم تشكيلها عند وجود 3 تطبيقات على الأقل فيها، وإلا سيتم إدراجها ضمن خيار "أخرى".
أما عرض الشبكة، فهو مشابه لعرض القائمة، حيث يُدرج التطبيقات أبجديًا.
ومع ذلك، يُقال إنه يوفر مساحة عرض أفقية أكبر لسهولة البحث. مع العلم أن ويندوز سيتذكر آخر عرض تم استخدامه وسيُطبقه في المرة التالية التي تفتح فيها قائمة "Start".
تعديل حجم القائمة
كذلك، يتيح أحدث إصدار تجريبي من ويندوز 11 أيضًا تعديل حجم قائمة "Start" وفقًا لحجم شاشة الجهاز.
وستعرض الأجهزة الأكبر حجمًا ما يصل إلى 8 أعمدة من التطبيقات المثبتة، و6 توصيات، و4 أعمدة في الفئات.
من ناحية أخرى، ستعرض قائمة "Start" على الأجهزة ذات الشاشات الأصغر 6 أعمدة من التطبيقات المثبتة، و4 توصيات، و3 أعمدة في الفئات.
في السياق عينه، سيتمكن مستخدمو "ويندوز 11" الذين لديهم عدد أقل من خيارات "Pins" في قائمة "Start" من رؤية قسم "Pins" يتقلص إلى صف واحد، مع إعطاء الأولوية للأقسام الأخرى.
وأخيرًا، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين التكامل بين الأجهزة من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع أو تقليص محتوى الجهاز المحمول باستخدام زر مخصص موجود بجوار مربع البحث.
تتوافر هذه الميزة، حاليًا، لأجهزة أندرويد وiOS في معظم الأسواق، وسيتم توسيعها لتشمل
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
، لاحقًا، هذا العام.
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