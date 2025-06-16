شاكيرا تعلق على ازمة تظاهرات الهجرة.. الخوف يعم في أمريكا

وقالت للصحيفة: "كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط عندما انتقلت إلى مثل العديد من المهاجرين الكولومبيين الآخرين الذين يأتون إلى هذا البلد بحثًا عن مستقبل أفضل"، مضيفة أنها تعلمت اللغة من خلال الشعر وكلمات الأغاني من ، ووالتر ويتمان، وبوب ، لفهم كيفية عمل اللغة الإنجليزية في كتابة الأغاني.بعد توليه منصبه في ، دفع نحو سياسات هجرة أكثر صرامة، وقالت ، إن "العيش هنا يعني العيش في خوف دائم.. وهذا أمر مؤلم".وحثت المغنية متابعيها على التكاتف والدفاع عن حقوق الإنسان، قائلة: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نبقى متحدين.. الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نرفع أصواتنا ونؤكد بجلاء أن بإمكان أي دولة تغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة، لكن معاملة جميع الناس يجب أن تكون إنسانية دائمًا".وفي وقت سابق من هذا العام، أهدت شاكيرا فوزها بجائزة جرامي للمهاجرين، وقالت - حينها - "إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد".