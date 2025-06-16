"الميربيكو".. فيروس تنفسي جديد يقترب من الانتشار

ووفقا له، يمكن لفيروسات الميربيكو التي لم تنتقل بعد بين الأنواع إلى البشر أن تتغلب على هذا الحاجز بعد فترة زمنية معينة. مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لذلك.ويذكر أنه في وقت سابق، علق مصدر في الروسية على مقال علمي نشرته مجلة "Nature Communications"، الذي ناقش نتائج البحوث عن فيروسات من سلالة فيروس الميربيكو الفرعية 1 HKU5. ووفقا له فإن احتمال انتقال الفيروس بين الأنواع إلى البشر وارد نظريا.ولكن استنادا إلى المعلومات المتوفرة، يبدو أن الانتشار الوبائي من شخص لآخر غير مرجح. إن الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)، الذي اكتشف لأول مرة عام 2012، هو الممثل الوحيد المعروف لفيروسات الميربيكو القادرة على إصابة البشر.ويقول: سيميونوف: "عموما الناس عرضة للإصابة بفيروس ، ومسألة انتقاله من حيوان ثديي إلى آخر هي ببساطة مسألة وقت وتكرار المخالطة. فما مدى خطورته؟. من غير المرجح أن يكون بنفس خطورة العامل المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS). لكن انتشار فيروسات كورونا يمكن أن يتكرر وهذه ببساطة مسألة وقت فقط. لذلك يجب أن نكون مستعدين لهذا وألا نخاف".ويشير العالم، إلى أن 15 بالمئة من حالات نزلات البرد في موسم الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة والإنفلونزا هي فيروسات كورونا بالفعل. "لذلك علينا فقط أن نفهم ونعمل وندير الجانب الآخر من العملية، أي القوة الحامية للسكان - المناعة. لأنه عندما تكون جيدة يكون كل شيء على ما يرام".