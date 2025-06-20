ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟

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أعلنت ، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة شجون بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بغرض التعاطي.



ورغم أن البيان الرسمي لم يُسمِّ المتهمة صراحة ولكنه نشر صورتها بجانب المضبوطات. وذكرت الوزارة في بيان إن اعتقال جاء ضمن حملة مستمرة تقودها لملاحقة المتورطين في قضايا .ورغم أن البيان الرسمي لم يُسمِّ المتهمة صراحة ولكنه نشر صورتها بجانب المضبوطات.

وأكدت مصادر مطّلعة أكدت أن المقصودة هي الفنانة شجون الهاجري، ما فجّر موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من عبّر عن صدمته بالواقعة، ومن استنكر ما اعتبره "تشهيرًا غير مبرر" باسم فني له مكانته الجماهيرية.

ووفقًا لبيان ، فإن لمكافحة المخدرات تمكنت – بعد عمليات رصد وتحري دقيقة – من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة من نوعي "الماريجوانا" و"الكوكايين"، إضافة إلى مؤثرات عقلية، وذلك في إطار جهود أمنية وصفتها الوزارة بـ”الحازمة” لمكافحة آفة المخدرات.

وأضاف البيان أن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الأمنية ضد كل من يحاول تهديد أمن المجتمع عبر الترويج أو التعاطي أو الاتجار بالمواد المخدرة.

جمهور الفنانة شجون، التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة خصوصًا بين فئة الشباب، عبّر عن غضبه من تداول اسمها بشكل علني، مطالبين بعدم استباق الأحكام القضائية، فيما اعتبر آخرون أن الواقعة تمثل "نكسة تربوية"، بالنظر إلى تأثير شجون الكبير على جمهور الناشئة، خصوصًا أنها لطالما ارتبطت بأعمال موجهة للأطفال والمراهقين.









