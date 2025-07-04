ناسا ترصد “البرق العابر".. ظاهرة نادرة تخترق الغيوم وتصعد نحو الفضاء بألوان مذهلة

وبحسب ما أعلنته الوكالة، فإن هذه الظاهرة النادرة لا تحدث إلا فوق الغيوم التي تحتوي على عواصف شديدة القوة، وتتميز بأن البرق لا يضرب الأرض كما هو شائع، بل ينطلق من أسفل الغيوم إلى الأعلى، متجهاً نحو طبقات الغلاف الجوي العليا وحتى حافة .وأشار فريق العلماء في إلى أن “البرق العابر” لم يُكتشف علمياً سوى في عام 1989، ورغم مرور عقود على رصده الأول، لا يزال يشكّل لغزاً علمياً غامضاً يجري البحث في تفاصيله.وتبدأ الظاهرة بوميض صاعق أبيض ناصع، يتغير لونه تدريجياً إلى الأرجواني، ثم البرتقالي، قبل أن يتحول إلى الوردي ويتلاشى على شكل شعيرات برق تبدو كأنها تنفجر في السماء العليا.وأوضح الباحثون أن الصورة الجديدة الملتقطة فوق تمثل “فرصة ذهبية” لدراسة هذه الظاهرة النادرة، التي قلما تتاح إمكانية تصويرها بهذا الوضوح من الفضاء، خصوصاً أن عمر البرق العابر لا يتجاوز أجزاءً من الثانية.ويُذكر أن البرق العابر يُعد من الظواهر الجوية الأعلى طاقة والأكثر غموضاً، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة من الأرض بسهولة، مما يجعل توثيقه عبر الأقمار الصناعية حدثاً علمياً استثنائياً.