خدعة بطعم الحب.. احذر من تطبيقات المواعدة

لكن الحقيقة المرّة هي أن التطبيقات التي تعدك بالشريك المثالي قد تكون أكبر عائق أمامك.الخبير الألماني كولر فجّر مفاجأة حين قال إن " وبامبل وغيرهما قد تكون مصممة لتُبقيك عالقًا في الدائرة، لأن عثورك على شريك يعني خسارة المستخدم... وخسارة المال".وتابع الخبير ان "هذه التطبيقات تروّج للعلاقات عبر صور ومواقع ومظاهر، بينما تُهمل جوهر التوافق الحقيقي.. والنتيجة: ملايين يبحثون... ولا يجدون".لكن الأمر لا يقف عند الفشل العاطفي فقط. الإرهاق النفسي، فقدان الثقة، والانفصال العاطفي باتت أعراضًا لواقع رقمي مُتعب.وفي نهاية المطاف، قد لا تبحث هذه التطبيقات عن الحب، بل عن أن تبقيك وحيدًا، متصلًا، وتحت السيطرة.