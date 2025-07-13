مها الصغير متهمة بالسرقة مرة اخرى

وفي أحدث تطور، نشر حساب فنان سويسري على "إنستغرام"، أن قامت باستخدام تصميم من أعماله الأصلية لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق.وقال صاحب الحساب في منشوره: "أصدقائي، تم استخدام أحد أعمالي الفنية الأصلية من قبل إعلامية مصرية تُدعى مها الصغير، دون أي تصريح، حيث طُبعت تصاميمي على منتجات مثل الحقائب والملابس".وأشار المنشور: "لقد لفت بعض المتابعين والمهتمين انتباهي إلى هذا الأمر، وأشكرهم على دعمهم وحرصهم. ولدى مراجعة حساب مها الصغير، شعرت بخيبة أمل عندما اكتشفت أن تصميمي يستخدم تجاريًّا بالفعل، دون موافقتي أو أي تواصل مسبق معي".وتابع المنشور: "أشعر بالأسف لمها الصغير لارتكابها هذا الخطأ الفادح، فهذا انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية، وهو فعل مُخزٍ ويُسيء بشدة إلى الفنانين".وذكر المنشور: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من تواصل معي ودعمني وأسهم في تسليط الضوء على هذا الأمر. يؤسفني مشاركة هذا الموقف المزعج، لكنني أعتقد أنه من الضروري رفع الصوت والدفاع عن حقوقنا كفنانين ومبدعين".يذكر أن الإعلامية مها الصغير واجهت في الأيام القليلة الماضية 3 اتهامات من فنانين أوروبيين بشأن سرقة بعض لوحاتهم ونسبها إلى نفسها، في التي استضافتها فيها الإعلامية .