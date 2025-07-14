حساسية اللاكتوز.. مرض صامت يزعج المعدة ويغير نمط الحياة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في أمريكا.. توقعات بارتفاع التضخم مع زيادة الرسوم الجمركية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533385-638880816868078392.jpg
حساسية اللاكتوز.. مرض صامت يزعج المعدة ويغير نمط الحياة
منوعات
2025-07-14 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
7 شوهد
يعاني كثير من الأشخاص حول العالم من ما يُعرف بـ "حساسية اللاكتوز"، وهي حالة تصيب الجهاز الهضمي وتُحدث أعراضًا مزعجة بعد تناول
الحليب
أو مشتقاته. وفي حلقة بيوتيك التي تعرض على
السومرية
كل يوم جمعة، أوضحت
الدكتورة
فرح الخيّاط، أبرز ما يجب معرفته عن هذا الاضطراب الصامت الذي غالبًا ما يُشخّص متأخرًا.
ما هي حساسية اللاكتوز؟
تشرح د. فرح أن حساسية اللاكتوز ليست حساسية بالمعنى التقليدي، بل هي "عدم تحمّل" Lactose Intolerance لسكر اللاكتوز الموجود في
الحليب
. ويعود السبب إلى نقص إنزيم يُدعى "اللاكتاز" Lactase Enzyme في الأمعاء الدقيقة، وهو الإنزيم المسؤول عن تكسير اللاكتوز.
الأعراض الأكثر شيوعًا
تبدأ الأعراض عادةً بعد فترة قصيرة من تناول منتجات الألبان، وتتمثل في:
- انتفاخ في البطن
- غازات مزعجة
- إسهال
- تقلصات أو آلام في المعدة
- شعور بالغثيان
وتشير
الدكتورة
إلى أن "الحدّة تختلف من شخص لآخر، وبعض الحالات تكون خفيفة لدرجة أن الشخص لا يربطها بالحليب؛ وتعتمد شدة هذه الأعراض على كمية منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على الحليب التي يستهلكها المريض، وكمية اللاكتيز التي ينتجها الجسم".
من الأكثر عرضة؟
تؤكد د. فرح أن هذه الحالة شائعة أكثر بين البالغين بسبب انخفاض انتاج إنزيم "اللاكتاز"، ومنتشر في مناطق الشرق الأوسط. كما يمكن أن تظهر بعد الإصابة ببعض الالتهابات المعوية أو نتيجة لأمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.
كيف يتم التشخيص؟
يتم التشخيص غالبًا عبر فحص "تحمّل اللاكتوز" أو اختبار التنفس الهيدروجيني، وأحيانًا بناءً على التاريخ الغذائي والأعراض، وقد يتطلب التشخيص إيقاف تناول منتجات الألبان لفترة قصيرة.
ما هو الحل؟ وهل العلاج ممكن؟
توضح د. فرح أن الحل الأول هو تعديل النظام الغذائي:
- الابتعاد عن الحليب الكامل ومشتقاته
- استخدام حليب خالٍ من اللاكتوز
- الاستعانة بإنزيمات اللاكتاز على شكل مكملات قبل تناول منتجات الألبان
وتضيف: "بعض المرضى لا يحتاجون إلى حرمان تام، وإنما يكفيهم تقليل الكمية أو اختيار بدائل مناسبة كحليب اللوز أو الشوفان".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تحذير طبي من مكملات شائعة قد تتحول إلى خطر صامت على القلب والكبد
02:25 | 2025-07-02
خطر صامت يلاحق العراقيين.. اليك سبل الوقاية
05:45 | 2025-05-31
حالة طقس تزعج فئة كبيرة من العراقيين
02:21 | 2025-06-17
استراحة أم خطر صامت؟.. دراسة تحسم الجدل حول قيلولة منتصف النهار
13:10 | 2025-05-29
خاص السومرية
منوعات
حساسية اللاكتوز
السومرية
بيوتيك
الدكتورة
الحليب
التنف
الشوف
ﻹعادة
السوم
البط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
محليات
66.14%
03:56 | 2025-07-13
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
03:56 | 2025-07-13
هل سيكون يوم غد عطلة رسمية في العراق؟
محليات
12.06%
11:25 | 2025-07-13
هل سيكون يوم غد عطلة رسمية في العراق؟
11:25 | 2025-07-13
مقرب من السيد الصدر يكشف عن تفاصيل اجتماع الحنانة
محليات
10.91%
14:28 | 2025-07-13
مقرب من السيد الصدر يكشف عن تفاصيل اجتماع الحنانة
14:28 | 2025-07-13
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
تكنولوجيا
10.9%
12:12 | 2025-07-12
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
12:12 | 2025-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
اخترنا لك
التبريد الزائد في الصيف ليس آمنًا.. إليك ما قد يسببه لجسمك!
05:55 | 2025-07-14
تحذيرات من كوارث محتملة.. 22 تموز و5 اب هما الاقصرين من المعتاد
13:37 | 2025-07-13
ميزة من أبل لتجنّب الازدحام المروري وتوفير الوقت
11:49 | 2025-07-13
دراسة تكشف علاقة وثيقة بين الطقس والحالة النفسية
02:18 | 2025-07-13
هل الأرض في خطر؟.. رصد 17 توهجا غير معتاد للشمس
14:19 | 2025-07-12
هل توجد مخاطر على المراهقين والرجال بسبب أدوية إنقاص الوزن؟
12:51 | 2025-07-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.