هاتف iPhone 17 Air بإطار من التيتانيوم الفاخر

ومع ذلك، إذا صدقت الشائعات الأخيرة، فقد يتخلى طرازا آيفون 17 برو و برو عن التيتانيوم.لكن يبدو أن "أبل" لا تزال ترغب في استخدام إطار من التيتانيوم، باستثناء إمكانية استخدام 17 Air، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines"ويأتي هذا التقرير من المحلل جيف بو في مذكرة لشركة أبحاث الأسهم GF Securities.ووفقًا لبو، يتوقع أن يحتوي iPhone 17 Pro وPro Max على إطارات من الألومنيوم.وهذا يعني أن iPhone 17 Air سيكون طراز آيفون الوحيد في مجموعة هواتف 2025 الذي سيحتوي على إطار من التيتانيوم.وهناك تساؤل حول سبب اختيار "أبل" التيتانيوم بدلاً من الألومنيوم في هاتف iPhone 17 Air.والألومنيوم أخف وزناً من التيتانيوم، وهو ما قد ترغب به لهاتف رفيع وأنيق مثل Air، ومع ذلك، في الوقت نفسه، التيتانيوم أقوى من الألومنيوم.ونظرًا لرقة iPhone 17 Air، فقد يحتاج إلى هيكل أقوى إذا أرادت "أبل" تجنب جدل "انحناء" جديد.ويتوافق تقرير بو مع ما ذكره المحلل ، الذي قال العام الماضي إن Air قد يحتوي على مزيج من التيتانيوم والألومنيوم.أكثر احترافية من التوقعاتإذا صح هذا التقرير، فإن هاتف iPhone 17 Air سيصبح طرازًا احترافيًا.وأشارت الشائعات الأولية إلى أن "أبل" قد تضطر إلى التنازل عن بعض المواصفات والميزات للحفاظ على نحافة الهاتف.ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه قد يضم ميزات احترافية أكثر من التوقعات.إلى جانب هيكل التيتانيوم، قد يأتي Air مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 غيغابايت.ويُقال إنها نفس ذاكرة طرازي Pro وPro Max، كما يُشاع أنه قد يحتوي على شريحة A19 Pro.كما تقول التقارير أيضًا أن iPhone 17 Air قد يكون أول هاتف آيفون مزود ببطارية من السيليكون الكربوني.