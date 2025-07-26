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بعد وفاته.. أول تعليق من زوجة أسطورة المصارعة هالك دوغان
منوعات
2025-07-26 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
820 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
نعت سكاي ديلي زوجة
هالك
دوغان
زوجها بعد وفاته وأعربت عن حزنها الشديد لرحيله واصفة إياه بأنه الرجل الذي أحبته وشريك قلبها، كما أشارت إلى مدى حب هوغان لجمهوره ودوره في دعمهم.
وكتبت سكاي هوجان على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر كان يعاني من مشاكل صحية لكنني كنت مؤمنة تماما بأننا سنتغلب عليها كان لدي إيمان راسخ بقوته كنت مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت".
"هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبلها بالنسبة للعالم كان أسطورة لكن بالنسبة لي كان
تيري
الرجل الذي أحببته شريكي قلبي".
وأضافت: "أحب
هالك
معجبيه كثيرا ورغم تزايد معاناته الجسدية بذل قصارى جهده ليكون حاضرا يوقع التذكارات ويلتقط الصور، ويتواصل مع من دعموه خلال هذه المحنة كنتم تعنون له كل شيء".
وكان هالك هوجان قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 71 عاما وخلفت وفاته صدمة في عالم المصارعة المحترفة وأشاد بمسيرته عدة شخصيات وأبطال أبرزهم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وابنه ونائبه.
يذكر أن هوغان متزوج من سكاي ديلي منذ عام 2023 وهي زوجته الثالثة وسبق له الزواج من ليندا هوغان وجينيفر مكدانيال، ويخلف أسطورة المصارعة الحرة وراءه ولدين بروك (36 عاما) ونيك (34 عاما) من زوجته الأولى ليندا بالإضافة إلى حفيدين.
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