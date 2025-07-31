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ومن بعده نوح.. محمد يتصدر أسماء المواليد الجدد في إنجلترا وويلز
منوعات
2025-07-31 | 12:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن اسم "محمد" تصدّر قائمة أسماء الأولاد الأكثر شيوعاً في إنجلترا وويلز للعام الثاني على التوالي.
وأظهرت القائمة الصادرة حديثاً لعام 2024 أن "نوح" جاء ثانياً بين أسماء الأولاد، يليه
أوليفر
في المركز الثالث، مما يعني أن الأسماء الثلاثة الأولى ظلت كما هي منذ عام 2023.
كان اسما "أوليفيا" و"أميليا" أكثر اسمين شائعين بين البنات للعام الثالث على التوالي، لكن اسم "إيسلا" خرج من القائمة، وحل محله اسم "ليلي".
وظل اسم "أوليفيا" من بين الأسماء الثلاثة الأولى بين البنات سنوياً منذ عام 2006، حيث سُمّيت 2761 فتاة في عام 2024، بينما ظل "محمد" من بين أفضل 10 أسماء للأولاد منذ عام 2016.
وتُجمع هذه التصنيفات، التي أعدها
مكتب الإحصاءات
الوطنية، باستخدام التهجئات الدقيقة للأسماء المسجلة عند الولادة، مما يعني أن الأسماء المتشابهة ذات التهجئات المختلفة تُحسب بشكل منفصل.
وتُظهر البيانات أن ثلاث تهجئات مختلفة لاسم "محمد" كانت ضمن قائمة أكثر 100 اسم ذكور شيوعاً.
ورصدت انخفاضاً مستمراً في شعبية أسماء العائلات الملكية، حيث احتل "
جورج
" المركز السادس بـ3257 مولوداً ذكراً، و"
ويليام
" في المركز السابع والعشرين، وحلّ "لويس" في المركز السابع والأربعين للذكور، و"شارلوت" في المركز الثالث والعشرين للإناث.
كما تُظهر القائمة أسماءً فريدةً استُخدمت أقل من خمس مرات، للذكور، كانت هناك أسماء مثل "كوثبرت"، و"كريسبين"، و"أوسم"، و"بيكهام"، وللإناث، كانت هناك أسماء مثل "أوركيد"، و"بيم"، و"صقلية"، و"إيفرست".
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