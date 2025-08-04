عائلة أسطورة المصارعة هوغان تطلب حرق جثمانه

وقد توفي هوغان الشهر الماضي عن عمر ناهز 71 عاما إثر احتشاء عضلة القلب الحاد، المعروف بالنوبة القلبية.ووفقا لشهادة الوفاة الرسمية، سيتم حرق جثمان هوغان في كليروووتر بولاية فلوريدا، ومن المقرر أن تقام مراسم التأبين في حديقة سيلفان آبي التذكارية ودار الجنازات.وبحسب تقارير إعلامية فإن أسرة هوغان كانت صاحبة طلب حرق جثة الراحل وهو ما تم إثباته في شهادة وفاة .وأكد متحدث باسم مركز علوم الطب الشرعي في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا لموقع "بيج سيكس" أنه تم تقديم طلب للموافقة على حرق جثمان هوغان، لكنه أضاف: "لست على علم بموعد حرق جثمان السيد (هوغان)، ولكننا تلقينا طلبا فقط بالموافقة على الحرق".ومن غير المؤكد بعد ما إذا كانت مراسم جنازة هوغان ستكون متاحة للجمهور أو ستقتصر على أحبائه فقط.وكان هوغان، واسمه الحقيقي بوليا، أبرز نجم في تاريخ شركة "WWE" الطويل، حيث كان عنصر الجذب الرئيسي في أول "راسلمينيا" عام 1985، وكان حاضرا بقوة لسنوات، حيث واجه الجميع بدءا من أندريه العملاق وراندي سافاج إلى ذا روك، وحتى رئيس اتحاد مصارعة المحترفين فينس مكمان.وتوج هوغان بستة ألقاب في "WWE"، ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين عام 2008.