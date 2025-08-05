فنانة مصرية تقدم بلاغاً بعد اتهامها بتجارة الأعضاء

وتوجهت الفنانة إلى بعد ما نشر شخص يُدعى ، وهو مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي " "، "مقاطع فيديو مسيئة لها وتروج معلومات كاذبة"، بحسب البلاغ.وقال المحامي أشرف سعيد ، دفاع الفنانة بدرية طلبة، في بلاغه إن المشكو في حقه اعتاد نشر مقاطع تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة، مع استخدام عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك مروة بنت حول تجارة الأعضاء، مستغلا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.وأشار إلى نشر الحساب مقطع فيديو آخر تظهر فيه الفنانة ، خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانا مضللا للمقطع تحت اسم "الولد ضاع"، مدعيا وجود وقائع تتعلق بتجارة أعضاء بشرية.وتأتي هذه التطورات بعد جدل واسع وادعاءات على منصة من فتاة صانعة محتوى تدعى "مروة بنت مبارك" تنسب نفسها للرئيس المصري الراحل ، وأطلقت اتهامات تجاه الفنانة وفاء عامر، تتعلق بتجارة الأعضاء، وأشارت إلى أسماء مشاهير آخرين.وألقت الشرطة القبض على البلوغر، وأكدت أمام الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، اختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.