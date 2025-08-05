فنانة مصرية تقدم بلاغاً بعد اتهامها بتجارة الأعضاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كربلاء تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536109-638900074824912780.png
فنانة مصرية تقدم بلاغاً بعد اتهامها بتجارة الأعضاء
منوعات
2025-08-05 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
338 شوهد
تقدمت الفنانة المصرية
بدرية طلبة
ببلاغ للنيابة العامة ضد شخص يتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء، لتكون الثانية من بين مشاهير الوسط الفني التي تتقدم ببلاغ ضد اتهامات من هذا النوع.
وتوجهت الفنانة
بدرية طلبة
إلى
النيابة العامة
بعد ما نشر شخص يُدعى
هشام سعيد
، وهو مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
"، "مقاطع فيديو مسيئة لها وتروج معلومات كاذبة"، بحسب البلاغ.
وقال المحامي أشرف سعيد
فرحات
، دفاع الفنانة بدرية طلبة، في بلاغه إن المشكو في حقه اعتاد نشر مقاطع تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة، مع استخدام عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك
توكر
مروة بنت
مبارك
حول تجارة الأعضاء، مستغلا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.
وأشار إلى نشر الحساب مقطع فيديو آخر تظهر فيه الفنانة
وفاء عامر
، خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانا مضللا للمقطع تحت اسم "الولد ضاع"، مدعيا وجود وقائع تتعلق بتجارة أعضاء بشرية.
وتأتي هذه التطورات بعد جدل واسع وادعاءات على منصة
تيك توك
من فتاة صانعة محتوى تدعى "مروة بنت مبارك" تنسب نفسها للرئيس المصري الراحل
محمد حسني مبارك
، وأطلقت اتهامات تجاه الفنانة وفاء عامر، تتعلق بتجارة الأعضاء، وأشارت إلى أسماء مشاهير آخرين.
وألقت الشرطة القبض على البلوغر، وأكدت أمام الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، اختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ضجة في مصر بعد فيديو مركب لفنان يتحدث عن تجارة الأعضاء
09:48 | 2025-08-03
بطلة "الحاج متولي".. وفاة فنانة مصرية معروفة
08:08 | 2025-07-11
"لقيت ميسي راسمني على ظهره".. فنانة مصرية تثير الجدل (صورة)
05:24 | 2025-07-09
استغاثة على البث المباشر.. فنانة مصرية مشهورة تتعرض للضرب من برلماني سابق
06:17 | 2025-07-03
فنانة مصرية
تجارة اعضاء
محمد حسني مبارك
وزارة الداخلية
النيابة العامة
حسني مبارك
بدرية طلبة
هشام سعيد
وفاء عامر
محمد حسن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
اقتصاد
30.16%
05:02 | 2025-08-04
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
05:02 | 2025-08-04
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
محليات
27.2%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.53%
03:50 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:50 | 2025-08-05
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.11%
04:03 | 2025-08-04
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:03 | 2025-08-04
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
Live Talk
شابة عراقية تضع الرياضة النسوية على خارطة العالم - Live Talk - الحلقة ٨٨ | 2025
10:30 | 2025-08-05
Live Talk
شابة عراقية تضع الرياضة النسوية على خارطة العالم - Live Talk - الحلقة ٨٨ | 2025
10:30 | 2025-08-05
كان يا مكان
اللّه قادر على كلّ شيء - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
08:30 | 2025-08-05
كان يا مكان
اللّه قادر على كلّ شيء - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
08:30 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
Live Talk
شابة عراقية تضع الرياضة النسوية على خارطة العالم - Live Talk - الحلقة ٨٨ | 2025
10:30 | 2025-08-05
Live Talk
شابة عراقية تضع الرياضة النسوية على خارطة العالم - Live Talk - الحلقة ٨٨ | 2025
10:30 | 2025-08-05
كان يا مكان
اللّه قادر على كلّ شيء - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
08:30 | 2025-08-05
كان يا مكان
اللّه قادر على كلّ شيء - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
08:30 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
اخترنا لك
اكتشاف تقنية ثورية في التشخيص المبكر للزهايمر
09:33 | 2025-08-05
من بين 17 مشتركاً... سعد الدين حنينة يحصد تاج ملك جمال لبنان ويلفت الأنظار (فيديو)
08:30 | 2025-08-05
أبل تبحث عن موظفين
05:08 | 2025-08-05
تيك توك يواجه القضاء ومطالبات بحجبه
04:37 | 2025-08-05
عطل مفاجئ يضرب واتساب
01:47 | 2025-08-05
اليوم.. اقصر الايام في التاريخ
01:20 | 2025-08-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.