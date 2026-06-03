تحول كبير يضرب الصناعات الإلكترونية... البطاريات القابلة للاستبدال تعود إلى الساحة!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565913-639160731704743562.webp
تحول كبير يضرب الصناعات الإلكترونية... البطاريات القابلة للاستبدال تعود إلى الساحة!
منوعات
2026-06-03 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
إرم
218 شوهد
تقترب البطاريات القابلة للاستبدال من تسجيل عودة قوية إلى عالم التكنولوجيا، بعد سنوات من اختفائها تدريجياً لصالح الأجهزة المغلقة ذات البطاريات المدمجة. ومع تشريعات أوروبية جديدة تفرض معايير أكثر صداقة للبيئة وقابلية للإصلاح، قد تشهد السنوات المقبلة تحولاً في طريقة تصميم الأجهزة الإلكترونية، بما يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم ويعيد إحياء ثقافة الإصلاح بدلاً من الاستبدال الكلي للأجهزة.
وبهذا الصدد، تستعد صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية لدخول مرحلة جديدة مع اقتراب تطبيق التشريعات الجديدة، في خطوة تستهدف الحد من النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة المحمولة.
وتأتي هذه التشريعات ضمن حزمة من القوانين التي أقرها
الاتحاد الأوروبي
عام 2023، على أن يبدأ تطبيق المتطلبات الرئيسية اعتباراً من شباط 2027.
وتنص القواعد الجديدة على أن تكون بطاريات العديد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة قابلة للإزالة والاستبدال باستخدام أدوات بسيطة أو أدوات مرفقة مع الجهاز، كما تُلزم الشركات المصنعة بتوفير بطاريات بديلة لعدة سنوات بعد طرح المنتجات في الأسواق.
وتشمل هذه المتطلبات أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس وأجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة الألعاب المحمولة، مع استثناءات محدودة لبعض المنتجات المتخصصة.
في المقابل، تتمتع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باستثناءات محددة. فبموجب القواعد التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2023، يمكن للشركات الاستغناء عن البطاريات القابلة للاستبدال إذا استوفت أجهزتها معايير معينة للمتانة وكفاءة البطارية ومقاومة الماء والغبار.
لذلك، لا يُتوقع عودة واسعة النطاق إلى الهواتف التي تسمح بإزالة البطارية مباشرة كما كان الحال في الهواتف التقليدية القديمة.
زيادة حجم النفايات الإلكترونية
على مدى سنوات، اتجهت الشركات التقنية إلى تصميم أجهزة ببطاريات مدمجة يصعب استبدالها، ما جعل كثيراً من المستخدمين يلجؤون إلى مراكز الصيانة أو يستبدلون أجهزتهم بالكامل عند تراجع أداء البطارية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا النهج أسهم في زيادة حجم النفايات الإلكترونية وتسريع دورة استبدال الأجهزة. وبموجب التشريعات الجديدة، ينبغي أن يتمكن المستهلك من استبدال البطارية دون الحاجة إلى معدات متخصصة أو استخدام مواد مثل المذيبات والمواد اللاصقة المعقدة.
كما تشجع القواعد على تصميم أجهزة تدعم الإصلاح وإعادة الاستخدام لفترات أطول.
شركات تستعد للتحولات الجديدة
وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تطوير منتجات تتوافق مع المتطلبات الأوروبية الجديدة. فقد تبنت شركات مثل Fairphone وSennheiser تصاميم تتيح استبدال البطاريات بسهولة أكبر، فيما تتزايد التوقعات بأن تلجأ شركات أخرى إلى إعادة تصميم منتجاتها خلال السنوات المقبلة.
كما أفادت تقارير حديثة بأن شركة Nintendo قد تطرح نسخاً معدلة من جهازها المحمول لتتوافق مع المتطلبات الأوروبية الخاصة بالبطاريات القابلة للاستبدال.
التشريعات... بين الحسنات والتحديات
رغم الترحيب الواسع من المدافعين عن حق الإصلاح، لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تطبيق القوانين عملياً، ومدى التزام الشركات بتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة، إضافة إلى التوازن بين سهولة استبدال البطارية والحفاظ على ميزات مثل مقاومة الماء والغبار.
ويعتقد خبراء أن هذه التشريعات قد تدفع القطاع إلى تبني فلسفة تصميم جديدة تركز على الاستدامة وإطالة عمر المنتجات، ما قد ينعكس إيجاباً على المستهلكين والبيئة في آن واحد، ويعيد مفهوم البطارية القابلة للاستبدال إلى واجهة صناعة التكنولوجيا بعد سنوات من الغياب.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بطاريات الحالة الصلبة لتويوتا: ثورة صامتة أو وعود مبالغ فيها؟
04:04 | 2026-03-20
مورينيو يضع شروطاً “غير قابلة للتفاوض” للعودة إلى ريال مدريد
10:59 | 2026-05-06
حقيقة تحويل ساحة الاحتفالات إلى مشروع للمطاعم والمقاهي
11:13 | 2026-03-15
ترامب من واشنطن إلى بكين: العودة إلى الساحة الدولية بعد غياب 9 سنوات
06:49 | 2026-05-13
تكنولوجيا
منوعات
الهواتف الاذكية
السومرية
أوروبا
البطارايات
الصناعات الإلكترونية
الاتحاد الأوروبي
صلاح ب
ﻹعادة
رونيت
قراءة
الجدي
البط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
محليات
33.16%
03:29 | 2026-06-03
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
03:29 | 2026-06-03
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
24.87%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
أخبار الطقس
22.16%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
محليات
19.8%
11:07 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
11:07 | 2026-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
اخترنا لك
نحافة وائل كفوري تثير الجدل.. والجمهور يتساءل عن السبب
16:42 | 2026-06-02
طوابير الجماهير تكتسح دور السينما.. "7 Dogs" يحقق انطلاقة نارية في العراق
16:25 | 2026-06-02
غوغل تسعى لإطلاق 32 مليون بعوضة معدلة للحد من انتشار الأمراض الوبائية
09:51 | 2026-06-02
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
هذا ما تفعله أدوية "انفاص الوزن" الشهيرة بالجسم!
10:48 | 2026-06-01
لماذا يزداد حجم اطرافنا في الصيف؟
10:14 | 2026-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.