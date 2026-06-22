بريطانيا تدخل حالة طوارئ

وحذرت السلطات من أن الموجة الحارة قد تتسبب باضطرابات كبيرة في الحياة اليومية، تشمل تأخيرات في والسكك الحديدية وحركة الطيران، إضافة إلى احتمالية انقطاع خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.كما أشارت هيئة الأرصاد إلى مخاطر صحية واسعة، خاصة بين كبار السن والفئات الضعيفة، مع توقع ارتفاع كبير في الطلب على الخدمات الصحية والاجتماعية.وبحسب التوقعات، ستبلغ درجات الحرارة ذروتها يومي الأربعاء والخميس، فيما حثت السلطات المواطنين على تجنب التعرض المباشر للشمس وشرب كميات كافية من المياه، مع توقع استمرار تأثيرات الموجة الحارة لعدة أيام.