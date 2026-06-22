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مؤشرات تكشف ما لا يخبرك به واتساب

منوعات

2026-06-22 | 10:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مؤشرات تكشف ما لا يخبرك به واتساب
187 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يبحث مستخدمو تطبيق واتساب باستمرار عن طرق لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للحظر من قبل أحد جهات الاتصال، في ظل عدم توفير التطبيق أي إشعار مباشر يؤكد ذلك.

ورغم اعتماد واتساب على تقنيات التشفير وحماية الخصوصية، ظهرت محاولات تقنية غير رسمية تستند إلى مؤشرات داخل التطبيق، من بينها ما يُعرف بـ"اختبار التشفير"، إلا أن هذه الأساليب تبقى غير مؤكدة ولا يمكن اعتبارها دليلاً حاسماً على وقوع الحظر.
وتُعد مسألة اكتشاف الحظر من أكثر الموضوعات التي تثير فضول المستخدمين حول العالم، خصوصاً أن التطبيق لا يقدم أي آلية رسمية أو مباشرة تتيح التحقق من ذلك.
ويشير بعض المستخدمين والباحثين في المجال التقني إلى وجود مؤشرات غير مباشرة يمكن الاستناد إليها، من بينها اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة الاتصال، أو توقف تسليم الرسائل، إلى جانب ما يُعرف باختبار التشفير.
وتؤكد مصادر تقنية متعددة أن واتساب يتجنب إخطار المستخدمين بحدوث الحظر بشكل صريح، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية المستخدمين.
وعند قيام أحد الأشخاص بحظر مستخدم آخر، لا يظهر أي تنبيه رسمي داخل التطبيق، بل تقتصر الإشارات على اختفاء بعض المعلومات أو توقف بعض الخصائص المرتبطة بالحساب.
وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه السياسة مقصودة، إذ يعتبر واتساب أن الحظر إجراء شخصي، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين المستخدمين.
اختبار التشفير
في بعض النقاشات التقنية الحديثة، ظهرت فكرة تعتمد على التحقق من التشفير الطرفي داخل المحادثة.
وتشير هذه الطريقة إلى الدخول إلى معلومات جهة الاتصال داخل واتساب ومحاولة التحقق من إعدادات التشفير.
ووفقاً لهذه الفكرة، يقوم المستخدم بفتح صفحة معلومات الأمان أو التشفير داخل الدردشة، ثم محاولة التحقق من حالة التشفير بين الطرفين.
ويزعم بعض المستخدمين في المنتديات التقنية أن فشل التحقق قد يكون مؤشراً على الحظر. لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الطريقة ليست رسمية من واتساب، بل تعتمد على تجارب فردية ومناقشات غير مؤكدة علمياً.
فشل التشفير
بحسب التحليلات التقنية، فإن فشل التحقق من التشفير لا يعني بالضرورة أنك محظور.
فقد يحدث ذلك لأسباب متعددة، منها إعادة تثبيت واتساب من قبل الطرف الآخر ومشاكل في الاتصال أو الإنترنت أو تغييرات في مفاتيح التشفير أو أخطاء مؤقتة في التطبيق.
لذلك، لا يمكن اعتبار هذه الطريقة دليلاً قاطعاً على الحظر، بل مجرد مؤشر محتمل ضمن مجموعة من العلامات الأخرى، مثل اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة "آخر ظهور" و"متصل الآن"، وبقاء الرسائل بعلامة صح واحدة فقط.
كما تشمل المؤشرات المحتملة عدم القدرة على إجراء مكالمات واتساب أو إضافة الشخص إلى مجموعة جديدة. ومع ذلك، تؤكد التقارير التقنية أن أي علامة منفردة لا تكفي لإثبات الحظر بشكل مؤكد، إذ قد تكون هناك تفسيرات أخرى مرتبطة بإعدادات الخصوصية أو الاتصال.
في الختام يمكن القول إنه على الرغم من انتشار فكرة استخدام اختبار التشفير لمعرفة ما إذا كنت محظوراً على واتساب، إلا أنه لا يوجد دليل رسمي من الشركة يؤكد صحة هذه الطريقة.
فتطبيق واتساب يعتمد سياسة تجعل الحظر غير واضح بشكل مباشر، ويترك للمستخدمين فقط مجموعة من المؤشرات غير الحاسمة.

وبالتالي، يبقى الاستنتاج الأقرب هو أن معرفة الحظر بشكل مؤكد غير ممكن تقنياً، وأن أفضل ما يمكن الاعتماد عليه هو مجموعة إشارات مجتمعة وليس علامة واحدة فقط.
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