Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عبور 19 مليون برميل من النفط مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن السكر؟

منوعات

2026-06-23 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن السكر؟
164 شوهد

يلجأ كثيرون إلى تقليل أو استبعاد المشروبات والأطعمة السكرية من أنظمتهم الغذائية لتحسين صحتهم، لكن دراسة جديدة خرجت بنتائج غير متوقعة أكدت أن النظام الغذائي الخالي من سكر المائدة قد ينتج آثارا سلبية على صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي.



تفاصيل دراسة تكشف مخاطر الامتناع عن السكر
أجرى باحثون في معهد دسمان للسكري في الكويت دراسة جديدة تناولت تغذية الفئران بنظام غذائي خالٍ من السكر وقليل الدسم، مع مقارنتهم بمجموعة ضابطة (تتناول السكر).

وشرح موقع medical news Today أن الباحثين أطعموا الفئران نظامًا غذائيًا خاليًا من السكروز وقليل الدسم لمدة 16 أسبوعًا، إذ قسم الباحثون 12 فأرًا سليمًا متقارب الوزن إلى مجموعتين.

وتناولت المجموعة الضابطة نظامًا غذائيًا قليل الدسم يحتوي على السكر، بينما تناولت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر وقليل الدسم. وتلقّت المجموعتان كميات متساوية من السعرات الحرارية لاستبعاد أي اختلافات في كميات الطعام قد تؤثر على النتائج.

وخلال فترة الدراسة، تتبّع الباحثون مؤشرات متعددة لصحة التمثيل الغذائي، وصحة الأمعاء، والالتهابات. أراد الباحثون معرفة كيفية معالجة الفئران للجلوكوز واستجابتها للأنسولين، وكيف يتغير تركيب بكتيريا الأمعاء لدى كل مجموعة بمرور الوقت.

على الرغم من أن الإفراط في استهلاك السكروز، المعروف بسكر المائدة، يرتبط بأمراض السمنة وداء السكري والقلب والأوعية الدموية، فإن الباحثين بالمعهد الكويتي وجدوا أن الفئران التي امتنعت عن تناول السكر عانت من
خلل في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم وتغيرات ملحوظة في ميكروبيوم أمعائها مقارنةً بالفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا قليل الدسم يحتوي على السكر.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين وجدوا بعد 16 أسبوعًا من الدراسة أن وزن الجسم والكبد ظلا متقاربًا بين المجموعتين. وعلى الرغم من عدم وجود اختلافات في زيادة الوزن أو السعرات الحرارية المتناولة، أظهرت الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر علامات على تدهور صحة التمثيل الغذائي.

وأظهرت هذه المجموعة من الفئران دلائل على ضعف تحمل الجلوكوز وانخفاض حساسية الأنسولين، وكلاهما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

أيضا لاحظ الباحثون تغيرات في الهرمونات المشاركة في التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنسولين في حالة الصيام.

ومن أبرز نتائج الدراسة التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء والالتهاب لدى الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر. كما وجد الباحثون انخفاضًا في مستويات العديد من البكتيريا المفيدة التي تساعد على دعم صحة الأمعاء وتنظيم الالتهاب، بما في ذلك بكتيريا Lactobacillus murinus.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون زيادة في البكتيريا المرتبطة بحالات الالتهاب، والتي ترافقت مع علامات التهاب في القولون. كما لاحظوا تغيراً آخر مثيراً للقلق في مجموعة الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً خالياً من السكر، وهو ظهور علامات مرض الكبد الدهني والتهاب الكبد.

هل الامتناع عن السكر مضر للإنسان؟
على الرغم من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، التي عرضت في مؤتمر ENDO 2026 (الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء)، فإنها في النهاية لا تزال قيد المراجعة العلمية.

وبينما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على البشر، تشير النتائج إلى أن استبعاد السكروز من نظام غذائي قليل الدسم قد يُغير الميكروبيوم المعوي ويؤثر على الصحة الأيضية، مما يُبرز أهمية التوازن الغذائي العام.

وتحدث الدكتور مير علي، جراح السمنة، والمتخصص في طب السمنة، والمدير الطبي لمركز ميموريال كير لجراحة إنقاص الوزن، إلى موقع "ميديكال نيوز توداي" عن الدراسة.

وقال علي، الذي لم يشارك في هذا البحث: لقد فوجئت بهذه النتيجة، حيث يُعد تقليل تناول الكربوهيدرات والسكريات ركيزة أساسية في العديد من استراتيجيات إنقاص الوزن الناجحة.

وأشار إلى أن هناك كمّاً كبيراً من الأبحاث التي تدعم الفوائد الصحية لتقليل تناول السكر المُضاف، وحذّر من المبالغة في تفسير النتائج، مضيفا: بشكل عام، أعتقد أن الفوائد الإيجابية تفوق الآثار السلبية المُحتملة.

وأشار علي إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات على البشر لمعرفة مدى ثبات هذه النتائج. كما ناقش الاستراتيجية التي يقترحها على مرضاه الذين يسعون لإنقاص الوزن.

وقال علي: أنصح مرضاي في رحلة إنقاص الوزن بالتركيز على البروتين والخضراوات في نظامهم الغذائي، وتقليل الكربوهيدرات والسكريات. هناك أدلة كافية تدعم أن هذا النهج أفضل لحرق الدهون
وتحسين الصحة الأيضية بشكل عام.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-23
Play
العراق في دقيقة 23-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-23
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة الكفاءات البشرية في زمن الثورة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-23
Play
صناعة الكفاءات البشرية في زمن الثورة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
Play
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
Play
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Play
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
Play
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
Play
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-23
Play
العراق في دقيقة 23-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-23
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة الكفاءات البشرية في زمن الثورة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-23
Play
صناعة الكفاءات البشرية في زمن الثورة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
Play
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
Play
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Play
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
Play
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
Play
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19

اخترنا لك
لتجنّب التسمم الغذائي.. احذر هذه الأطعمة أثناء السفر
12:43 | 2026-06-23
الفواكه والخضراوات المجمدة هل تعادل الطازجة بقيمتها الغذائية؟
10:17 | 2026-06-23
نمط حياة شائع يضر بالصحة أكثر من التدخين.. هل تعرفه؟
09:45 | 2026-06-23
مخاطر ارتداء النظارات الشمسية
02:18 | 2026-06-23
مؤشرات تكشف ما لا يخبرك به واتساب
10:38 | 2026-06-22
توهجات شمسية قوية باتجاه الارض
09:43 | 2026-06-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.