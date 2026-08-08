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طبيب يحذر من الإفراط في تناول الآيس كريم صيفاً
منوعات
2026-08-08 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 شوهد
حذر طبيب مختص، من الإفراط في تناول المثلجات خلال الطقس الحار، مشيراً إلى أنها قد تسبب أضراراً للأسنان والمعدة، فضلاً عن زيادة خطر التهاب الحلق.
وقال أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور سفيتوسلاف كروبينين، إن تناول المثلجات شديدة البرودة والغنية بالسعرات الحرارية في الأجواء الحارة قد يشكل عبئاً إضافياً على الجسم، داعياً إلى تناولها ببطء واعتدال وبعد ذوبانها جزئياً.
وأوضح أن الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة المرتفعة وبرودة الآيس كريم قد يسبب تشققات دقيقة في مينا الأسنان، فيما تسهم الكميات الكبيرة من السكر في زيادة خطر تسوس الأسنان.
وأشار الطبيب إلى أن تناول المثلجات شديدة البرودة قد يؤدي أيضاً إلى تقلص الأوعية الدموية في منطقة البلعوم، ما قد يسبب تهيج الحلق، فضلاً عن حدوث صداع مؤقت يعرف بـ"تجميد الدماغ".
من جانبها، أوضحت خبيرة التغذية
الدكتورة
داريا روساكوفا
أن تأثير الآيس كريم المبرد في الطقس الحار يكون مؤقتاً، فيما تحتاج الأنواع الغنية بالدهون والسعرات الحرارية إلى جهد أكبر من الجهاز الهضمي، ما قد يسبب شعوراً بالثقل والانتفاخ.
وينصح المختصون باختيار أنواع المثلجات الأقل احتواءً على السكر والدهون، وتناولها باعتدال، مع إمكانية إعدادها منزلياً للتحكم بمكوناتها.
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