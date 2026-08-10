احذروا المكيفات.. 5 أمراض قد يسببها الاستخدام الخاطئ

وأوضح الطبيب، أن أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالاستخدام غير السليم للمكيفات تشمل نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، وداء الفيلقيات "الليجيونيلا"، والتهاب الأنف التحسسي والربو، والتهاب الجيوب الأنفية، إضافة إلى الالتهابات الفطرية.وأشار إلى أن الفلاتر غير النظيفة قد تجمع الغبار والجراثيم والعفن، ما يؤدي إلى انتشارها في الهواء، فيما قد يسبب الهواء البارد والجاف تهيجاً وجفافاً في الجهاز التنفسي.وللوقاية، أوصى الطبيب بتنظيف واستبدال فلاتر المكيفات بصورة دورية، وتجنب توجيه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم، وعدم المبالغة في خفض درجات الحرارة، مع الحرص على تهوية الأماكن والحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة.