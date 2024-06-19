الزيدي يبارك لهيئة الحج ورئيسها احراز المركز الأول وجائزة "لبيتم"

وقال الزيدي في تغريدة له عبر "اكس" تابعتها السومرية، انه "نقدم بكل فخر التهاني الى هيئة الحج والعمرة والى رئيسها سامي المسعودي لإحراز بعثة الحج العراقية للمرة الثانية على التوالي المركز الأول وجائزة (لبيتم الكبرى) لكونها أفضل بعثة حج من حيث المواصفات والمعايير".وأضاف، :"ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رئاسة الهيئة، فضلا عن الصورة المشرقة التي يقدمها الحجاج العراقيون كل عام".