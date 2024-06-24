المفوضية تمدد تسجيل الراغبين بالمشاركة في انتخابات برلمان كردستان

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان كردستان حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.