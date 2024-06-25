3 مناصب في آن واحد.. النقل النيابية "مستغربة": ماعلاقة ريكاني بسلطة الطيران؟

وقال عضو اللجنة هيثم الفهد، في حديث للسومرية نيوز، اننا "في لجنة النقل والاتصالات نستغرب اصدار قرار تكليف وزير الاعمار بنكين ريكاني بترأس سلطة الطيران المدني"، معتبرا ان "هذا القرار غير مدروس وغير مختص باعتبار ان مشكلتنا هي كيف نكون بمصاف المطارات والدول العالمية في النقل الجوي".وأضاف انه "لدينا إخفاقة في بناء المطارات والسلطة الرقابية على المطارات"، مشيرا الى انه "نتيجة لاستمرار تمديد الحظر المفروض على الطيران العراقي في أوروبا، فأننا نحتاج الى شخص مختص وذي خبرة حتى وان كان متقاعدا او شخصية كبيرة بالعمر ولديه خدمة في مجال الملاحة الجوية لكي يستوفي كل الشروط حتى وان تعسرت مهامه يمكن أن نأتي بمستشار من خارج العراق ويكون مستشارا عند رئيس سلطة الطيران لابداء الآراء الصحيحة".واعتبر ان "ايكال مهمة سلطة الطيران المدني الى وزير شغل مناصب تنفيذية بعيدة كل البعد عن الطيران والنقل الجوي، نال استغرابا شديدا لدينا كبرلمان بصورة عامة ولجنة النقل والاتصالات بصورة خاصة"، مشددا على انه "ستكون هناك تحركات للجنة خلال الأيام القادمة لمتابعة عمل اللجنة المشكلة لمتابعة ملف الحظر وكذلك ملف تكليف ريكاني بهذا المنصب.وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء امرا ديوانيا بتكليف وزير الاعمار بنكين ريكاني، بمهام رئيس سلطة الطيران المدني، ليكون هذا هو ثالث منصب لريكاني، حيث يشغل منصب وزير الاعمار والإسكان، وكذلك رئيس سلطة الطيران المدني، فضلا عن رئاسة "مجلس البناء العراقي" الذي تم تأليفه بموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته يوم امس الاثنين.