ترفيع أبو زينب اللامي وتكليفه بمنصب نائب رئيس اركان هيئة الحشد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بترفيع رئيس جهاز امن الحشد، أبو زينب اللامي وتكليفه بمنصب نائب رئيس اركان هيئة الحشد.

وكشف المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم ترفيع رئيس جهاز امن الحشد أبو زينب اللامي ومنحه منصب نائب رئيس اركان هيئة الحشد".



واضاف، المصدر انه "تم تكليف علي الزيدي بديلاً عنه في منصب مدير امن الحشد.