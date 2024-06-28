توجيه من الصدر لائمة الجمعة بشأن "تفادي الطقس الحار"

السومرية نيوز-سياسة



وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، أئمة الجمعة في المحافظات كافة، بعدم الاطالة بسبب الحر الشديد على المصلين.

وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، اني اشفق على المصلين من الحر الشديد، لذا لزاما على أئمة الجمعة الالتزام بدعاء بسيط والحمدلله والثناء عليه.



واكد انه "لاضرورة لاقامة صلاة العصر جماعة بعد صلاة الجمعة".