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كتائب حزب الله توجه 8 أسئلة للحكومة وتدعو لحرق العلمين الأمريكي والصهيوني
سياسة
2026-10-14 | 13:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجه المسؤول الأمني لكتائب
حزب الله
أبو مجاهد
العساف، اليوم الاثنين، 8 أسئلة للحكومة، فيما دعا الى حرق العلمين الأمريكي والصهيوني.
وقال العساف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "ندعو الشباب المؤمن إلى تعيين يوم أو أيام من السنة لحرق هذه الرايات الشيطانية وسحقها، وعلى من يسمع منا أن يكون سباقاً إلى هذا العمل الذي يمثل نوعاً من أنواع البراءة من المشركين".
وأضاف ان "المقاومة الإسلامية لم تتسلم لغاية اليوم جواباً رسمياً من
رئيس الوزراء
بشأن وثيقة تنظيم السلاح التي اتفق عليهـا عـبر
لجنة التفاوض
الإطارية، وهذا يشير إلى أنها لا تزال في المربع الصفر".
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