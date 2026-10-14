كتائب حزب الله توجه 8 أسئلة للحكومة وتدعو لحرق العلمين الأمريكي والصهيوني

وقال العساف في بيان ورد لـ ، "ندعو الشباب المؤمن إلى تعيين يوم أو أيام من السنة لحرق هذه الرايات الشيطانية وسحقها، وعلى من يسمع منا أن يكون سباقاً إلى هذا العمل الذي يمثل نوعاً من أنواع البراءة من المشركين".وأضاف ان "المقاومة الإسلامية لم تتسلم لغاية اليوم جواباً رسمياً من بشأن وثيقة تنظيم السلاح التي اتفق عليهـا عـبر الإطارية، وهذا يشير إلى أنها لا تزال في المربع الصفر".