جلسة الغد تخلو من تواجد الإعلاميين في مبنى مجلس النواب

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر منع دخول الإعلاميين الى يوم غد، بالتزامن مع انعقاد جلسة الغد التي ستشهد استكمال الكابية الوزارية".وأضاف ان "الجلسة ستعقد من دون تواجد الإعلاميين وموظفي مجلس النواب".