رئيس المحكمة الاتحادية يهنئ المسعودي بنيل بعثة الحج العراقية المركز الأول كأفضل بعثة

وقال عبود في برقية التهنئة التي وردت لـ السومرية نيوز، "ان جهودكم المباركة المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ماهي الا صورة من صور الايمان والتضحية وان تتوج تلك الجهود بنيلكم المركز الأول كأفضل بعثة حج بين البعثات الاسلامية لهذا العام يعتبر من الحقوق المكتسبة الاصيلة للعراق وشعبه".