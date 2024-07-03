السيد الصدر يستعرض أهم "المحاذير" في احياء الشعائر الحسينية

وقال السيد الصدر، في كلمة بملتقى الرواديد والشعراء الحسينيين، انه يجب الاستمرار على الشعائر الحسينية خصوصا مع تعرضها الدائم الخطر، فيما اعتبر ان الخطر الذي يأتي من داخل الشعائر اكبر من الذي يأتي من خارجها.وشدد الصدر على ضرورة خلو الشعائر من الثغرات الفقهية والاخطاء، مبينا ان الشعائر الحسينية والمنبر الحسيني يجب ان يكون بأيدي امينة واعية مثقفة.وأشار الصدر الى ان اللطم يكون على اهل البيت حصرًا، لذلك من الضرورة خلو القصائد الحسينية من تفاصيل أخرى واللطم عليها مثل ذكر الأطعمة والتفاخر بالموائد، بدلا من ذكر مظلومية اهل البيت.ادناه نص كلمة السيد الصدر: