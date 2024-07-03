زيدان يستقبل بارزاني.. مباحثات قانونية وقضائية

وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن زيدان "أستقبل اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف البيان، انه تم "بحث معهم عدد من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم".