بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء مهمة التحالف الدولي وتفعيل العلاقات الثنائية

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق، وجرى بحث إجراءات المضيّ في إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة".كما شهد اللقاء، وفق البيان، "بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزّة، إذ أشار السيد السوداني إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية وموادّ الإغاثة في ظلّ الحصار الخانق، وعدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الإبادة الجماعية".وأكد السوداني، "الحاجة إلى موقف حازم إزاء العدوان، وضرورة منع التصعيد بما يهدد باتساع نطاق الصراع".من جهته، أشار المسؤول الأمريكي إلى "أهمية دور العراق في خفض التوترات بالمنطقة، وحتمية استمرار نهج التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات التسليح والأمن ورفع المستوى القتالي للقوات العراقية، بما يدعم أمن العراق وسيادته، والتنمية الاقتصادية والتقدم على المستويات كافة".