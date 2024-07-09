نائب يكشف عن "تعمد" جهات في عدم إكمال مشروع الحوكمة الإلكترونية

وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحوكمة والتحول الرقمي والأرشفة من أبرز الأسباب لمكافحة الفساد"، مبينا انه "بعد أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب لدورته الحالية، تابعنا هذا الملف ووجدنا ان الحكومة الإلكترونية متلكئة من خلال تشكيل لجان لإكمال الحوكمة الالكترونية في أعوام 2009 و2014 و2022 ولكنها بقيت حبرا على ورق".وأضاف السلامي، "وعلى هذا الأساس شكل البرلمان لجنة لمتابعة أسباب عدم اكتمال الحكومة الالكترونية والأرشفة والاتمتة، حيث وجدنا ان هناك تعمدا في عدم اكمال هذا المشروع والتحول الرقمي، لوجود عمليات فساد كبيرة، وفي حال اكمال الاتمتة فأنها ستحد كثيرا من عمليات الفساد في مفاصل الدولة".وأضاف السلامي، أن "هذه اللجنة حركت شكوى ضد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف لاسيما بعض الدوائر المهمة"، لافتا الى ان "هذه اللجنة أكملت من 50 الى 60% من عملها وشخصت المشاكل والمعوقات التي تحيط بملف التحول الرقمي".ورجح السلامي، اكتمال تقرير هذه اللجنة خلال شهر تموز الحالي، مضيفا ان "هيئة النزاهة والقضاء العراقي يشتركان مع اللجنة في متابعة هذا الملف".