رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب بعد انتهاء العطلة التشريعية

وذكر بيان للرئاسة ورد لـ السومرية نيوز، "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة يوم ٩ تموز ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".وأضاف، "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".