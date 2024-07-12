بغداد.. موقع لقاء مرتقب بين رئيسين إقليميين متخاصمين منذ سنوات

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في واشنطن في قمة الناتو: "قبل أسبوعين دعوت السيد الأسد لعقد لقاء في بلادي أو في بلاد ثالثة، وقد تم تكليف وزير خارجيتنا بالعمل على هذه القضية"، مبينا: "نريد إطلاق عملية جديدة وتجاوز السلبيات في العلاقات مع سوريا".جاء تصريح اردوغان عن "لقاء في دولة ثالثة"، بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لوسائل اعلام أمريكية، عن مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق، مشيرا الى ان التواصل مستمر في هذا المجال، وانه التقى نظيره التركي حقان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري.وتابع حسين أن هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسنحدد موعدا لعقد هذا اللقاء في بغداد".وكان أردوغان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى عدم وجود أي عائق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومؤكدا أن أنقرة لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في يونيو الماضي أن دمشق منفتحة على تطبيع العلاقات مع تركيا بشرط احترام السيادة السورية.