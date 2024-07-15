مجلس النواب يحدد موعد عقد جلسته وينشر جدول اعمالها

السومرية نيوز – سياسي

حدد مجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد عقد جلسة جلسته، فيما نشر جدول اعمالها.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، ستعقد يوم السبت المقبل".

وأضافت ان "جدول اعمال الجلسة تضمنت 4 فقرات فقط"، مشيرة الى ان "الجلسة ستعقد في الساعة 11 صباحاً".